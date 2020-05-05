Yeniden tırmanışa geçti! Normalleşme sonrası...

Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki gerginlik olasılığının petrol fiyatlarının artmasını kısıtladığını belirtiyor.

Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi kararı ise 1 mayıs itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlandı. Anlaşmaya göre, bu ülkeler toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltacak.

Brent petrolde teknik olarak 28,52 ile 28,80 dolar aralığının direnç, 26,57 ile 26,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.