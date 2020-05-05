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    • 05.05.2020 09:35
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    Son dakika: 'dan sağlıkta yeni iş birliği! Açık kalp ameliyatlarında kritik öneme sahip

    Son dakika haberi... ve Bıçakcılar, teknolojik üretim ve alanındaki deneyimlerini, açık kalp ameliyatlarında kullanılan sini geliştirmek için birleştirdi. Kalp akciğer makinesi, açık kalp ameliyatlarında kalp ve akciğer görevini yerine getiren çok kritik bir cihaz olarak kullanılıyor.

    ASELSAN'dan yeni iş birliği! Kritik öneme sahip

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, üst düzey mühendislik ve ileri teknoloji firması ile üretim ve ticarileştirme konusunda 60 yıldan uzun sürenin getirdiği bilgi birikimine sahip Türkiye'nin en büyük üreticisi Bıçakcılar, ithalat-ihracat dengesini tersine çevirmek ve son teknoloji sağlık hizmetlerini yerelleşme ile ulaşılabilir hale getirmek yolunda iki önemli hedefe yönelik stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

    Projenin odak noktası olarak, cerrahisinde hayat kurtarmada kritik rol oynayan ve ileri teknolojilerle tasarlanan si belirlendi. Her iki kuruluş, Ar-Ge ekipleri aracılığıyla iş birliğine başladı ve tasarım aşamasında ilerlerken cihazın sahip olacağı teknik detaylar tespit edildi. Yeni ürün öncelikli olarak yerli pazar odaklı olup, ileriki aşamada tüm dünyada satışa sunulması planlanıyor.

    ASELSAN Ulaşım, Güvenlik, , Otomasyon ve Sağlık Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İnanıyoruz ki bizim mühendislik konusundaki gücümüz ile Bıçakcılar'ın tıbbi cihaz alanındaki bilgi birikimi ve uzmanlığıyla ortaya çıkacak yeni ürünümüz insan hayatı için gerçek bir değer yaratacaktır." ifadesini kullandı.

    Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar İcra Kurulu Başkanı Dr. Souheil El Hakim de "Kalp damar cerrahisi bizim uzmanlık alanlarımızdan biri ve uzmanlığımızı ASELSAN'ın kusursuz mühendislik donanımı ile birleştirmek, sadece ileri teknoloji bir cihazın üretilmesine değil, tıbbi cihaz pazarında kalp damar cerrahisinde erişilebilir çözümlere öncülük edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

    Kalp akciğer makinesi, açık kalp ameliyatlarında kalp ve akciğer görevini yerine getiren çok kritik bir cihaz olarak kullanılıyor.

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