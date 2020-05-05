MASKE PARAYLA MI SATILACAK?

Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz. Hac farizasının yerine getirilip, getirilmeyeceğine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi içinde ve diğer ülkelerle görüşerek kararını verecek.

MASKE TAVAN FİYAT BELLİ OLDU

Maskede tavan fiyat uygulaması olacak ve eczaneler, marketler ile diğer kuruluşlar maskeleri tavan fiyattan yüksek fiyata satamayacak. Edinilen bilgilere göre maske fiyatında tavanın 1 TL olarak belirlendiği , bir maskenin en fazla 1 TL 'ye satışa sunulacağı öğrenildi.

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI DEVAM EDECEK Mİ?

Ücretsiz maske dağıtımı devam edecek.