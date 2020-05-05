Ücretsiz izin ödeneği sorgula! E-Devlet İŞKUR ücretsiz izin desteği maaşları ne zaman yatacak?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI NE KADAR?

Salgın nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde 17 Nisan ila 17 Haziran arasında hiçbir işçinin iş sözleşmesi feshedilemiyor. Bu süreçte kapatılan ya da faaliyetleri azalan ve bu nedenle işgücü fazlalığı oluşan işyerlerindeki işçilerden ücretsiz izne çıkarılanlar ve kısa çalışma ödeneği alamayanlar için nakdi ücret desteği uygulanacak. Nakdi ücret desteğinin kapsamında iki kesim var. İlk olarak ücretsiz izne çıkarılan işçiler destekten yararlanabilecek. Bu durumdaki işçiler için nakdi ücret desteği 17 Nisan'dan sonraki her gün için net 38.94 TL olarak ödenecek.