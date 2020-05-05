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    • Ekonomi
    • 05.05.2020 15:03
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    • 05.05.2020 15:05
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    : Bakan Pekcan açıkladı! Bu sabah itibarıyla 280 TIR Türkiye'ye giriş yaptı

    haberi... Ticaret Bakanı , "virüs sürecindeki tedbirler kapsamında geçici olarak girişlere kapatılan nda bekleyen TIR şoförlerimizin mağduriyetini gideriyoruz. Bu sabah itibarıyla bekleyen 280 TIR'ın gerekli karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı." dedi.

    Bakan Pekcan açıkladı! Bu sabah başladı

    Ticaret Bakanı , 'nda bekleyen 280 tırın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak, Türkiye'ye giriş işlemlerinin başladığını bildirdi.

    Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip virüs (Kovid-19) salgını sürecindeki tedbirler kapsamında geçici olarak girişlere kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförlerinin mağduriyetini giderdiklerini bildirdi.

    Pekcan, "Bu sabah itibarıyla Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tırın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı." ifadesini kullandı.

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