Taşeronluk en fazla inşaat sektöründe yaygındır; inşaatçılar genellikle sıhhi tesisat, elektrik işleri, boyama ve diğer görevleri taşeronlara devreder. Kurumlar asıl işlerini yürütürken, taşeronlara devredilen yemek hizmetleri, makam şoförlüğü, güvenlik faaliyetleri ve genel temizlik faaliyetleri gibi yardımcı işler de asıl işin yapılması / üretilmesi için önemli rol oynar.

Son zamanlarda taşeron terimi daha genel bir anlamda sözleşmeli yapılan her türlü işe atıfta bulunmak için kullanılmaya başlanmıştır.

Bir taşeronun yaptığı iş için en yaygın kullanım alanı yapı işleri ve genellikle inşaat mühendisliği iken, günümüzde taşeronlar için iş fırsatları çok daha geniş bir alana yayılmıştır. Bilişim teknolojileri ve diğer bilişim sektörleri buna örnektir.