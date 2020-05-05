Milyonlarca taşeron işçi TİS görüşmelerinin bu sene yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bu anlamda devlet kurumlarında ve belediye bünyesinde çalışan taşeron işçilerin 2020 yılı ile sonrasındaki süreç için alacakları maaş oranları büyük bir merakla bekleniyor. Bu konuda geçtiğimiz günlerde resmi gazetede bir karar yayımlandı. Bu karar kapsamında coronavirüs ile mücadele sürecinde çok sayıda etkinlik iptal edilip ertelendi. Bunlarında arasında toplu iş sözleşmeleri de yer aldı. Emsal kararın tüm taşeronları kapsaması için hükümet olumlu karar verirse taşeron işçilerin maaşları yeniden hesaplanacak. İşte muhtemel zam oranları. Peki 4 D'li taşeron işçiye tediye ikramiye ve ek zam var mı?
TAŞERON İŞÇİLERİN YAKLAŞIK MAAŞ ZAM ORANLARI
Bu rakamlar ise şunlar;
* Yüzde 15 Zam: 2020 yılı asgari ücret maaş zam oranı
* Yüzde 17.5 Zam: Asgari ücret maaş zam oranı artı refah payı
* Yüzde 12 Zam: 2020 enflasyon oranı beklentisi artı yüzde 4 refah payı
4/D'Lİ İÇİN İKRAMİYE VE EK ÖDEME DÜZENLEMESİ
Kamu kurumlarında çalışan işçilere tediye (takvim.com.tr) ikramiyesi dışında yapılan ödemelerin tutarlarında zam bekleniyor. Öyle ki bu konuda 75 TL bayram ikramiyesi alan işçiler, 100 TL veya biraz daha üzerinde eğitim desteği alıyorlar. Bu iki ödeme konusunda da zam yapılması bekleniyor.
TAŞERON İÇİN KARAR ÇIKTI
Yüzdelik dilim mağduru olan binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren karar mahkeme tarafından verildi. Taşeron işçiler tarafından açılan yüzdelik dilim davasında işçiler haklı bulunup geçmişe dönük yüzdelik fark ödemesi yapılması kararı verilmişti.
MAAŞLAR YENİDEN BELİRLENECEK
Emsal kararın tüm taşeronları kapsaması için hükümet olumlu karar verirse taşeron işçilerin maaşları yeniden hesaplanacak. Haziran ayında yapılacak görüşmelerin ikincisinde ise taşeron işçilere zam yapılıp yapılmayacağı masaya yatırılacak. Yüzde 4 zam alan taşeronlar hükümet ile yapılan görüşmelerde bu oranın yükseltilmesini talep edecek.
TAŞERON İŞÇİ NEDİR?
Taşeron işçisi; kamu kurumlarınca yapılan hizmet alım ihalesini kazanan özel sektör firması bünyesinde istihdam edilen, ancak fiilen kamu kurumu işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yürüten işçidir.
Kadrolu işçiden en önemli farkı, kadrolu işçinin işvereninin kamu kurumu olması, fakat taşeron işçisinin işvereninin özel sektör şirketi olmasıdır.
Taşeron veya tali işveren; alt ısmarlanan, alt işveren, alt işletici gibi isimlerle de anılan, birçok durumda bir işi veya işin bir kısmını gerçekleştirmek ya da işverenin sözleşmesindeki tüm yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla anlaşma imzalayarak üstlenen diğer yüklenicidir. Taşeronluk sistemi, uzmanlık gerektirmeyen işlerin yapımının başka bir firma tarafından üstlenmesini de ifade eder.
Kamu kurumları, yapmakla yükümlü oldukları hizmetlerini yerine getirmek için insan gücünden faydalanırlar. Taşeron firma sisteminde bir işveren, mal veya hizmetlerini başka bir firmaya yaptırır. Böylelikle işletmeler, kendilerinin yapacağı iş ve hizmeti, aynı işi yapan başka işverenlere yaptırır. Bu hizmeti yürüten firmalara da taşeron firma adı verilir.
İşveren giderlerinin daha az maliyetli olması için genelde işler taşeron firmalara verilir. Asıl işverenler, kıdem tazminatı gibi işçi haklarından muaf olmak için de taşeronlarla çalışmayı tercih eder.
Taşeronluk en fazla inşaat sektöründe yaygındır; inşaatçılar genellikle sıhhi tesisat, elektrik işleri, boyama ve diğer görevleri taşeronlara devreder. Kurumlar asıl işlerini yürütürken, taşeronlara devredilen yemek hizmetleri, makam şoförlüğü, güvenlik faaliyetleri ve genel temizlik faaliyetleri gibi yardımcı işler de asıl işin yapılması / üretilmesi için önemli rol oynar.
Son zamanlarda taşeron terimi daha genel bir anlamda sözleşmeli yapılan her türlü işe atıfta bulunmak için kullanılmaya başlanmıştır.
Bir taşeronun yaptığı iş için en yaygın kullanım alanı yapı işleri ve genellikle inşaat mühendisliği iken, günümüzde taşeronlar için iş fırsatları çok daha geniş bir alana yayılmıştır. Bilişim teknolojileri ve diğer bilişim sektörleri buna örnektir.