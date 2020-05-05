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    • 05.05.2020 09:12
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    Son dakika: 'li perakende devi J.Crew Group corona virüse yenildi

    Son dakika haberi... 'li giyim perakendecisi J.Crew Group, virüsün etkileri nedeniyle konkordato başvuru yapmak zorunda kaldı. Şirketten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,65 milyar dolarlık borcun öz kaynağa dönüştürülmesi için verenlerle anlaşma yapıldığı kaydedildi.

    ABD'li perakende devi virüse yenildi

    Amerikan perakende şirketi J.Crew Group, yeni tip virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri sonucu konkordato başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

    Şirketten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,65 milyar dolarlık borcun öz kaynağa dönüştürülmesi için verenlerle anlaşma yapıldığı kaydedildi.

    Açıklamada, J.Crew Group'un konkordato başvurusunda bulunduğu bildirildi. Söz konusu açıklamada görüşlerine yer verilen J.Crew Group Üst Yöneticisi (CEO) Jan Singer, borç verenlerle yapılan anlaşmanın, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına şirket için kritik bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

    Singer, bu süreçte müşterilere hizmet sunmaya devam edileceğini belirterek Kovid-19 salgınından kaynaklanan olağanüstü koşullarda dahi tüm operasyonları günlük olarak sürdüreceklerini vurguladı.

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