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    • 05.05.2020 21:33
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan güven veren mesaj: Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Twitter üzerinden, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "" ile ilgili bir video paylaştı. Albayrak paylaşımında, "Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor. Yasemin Hanım’ın vurguladığı gibi istihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Albayrak'tan güven veren mesaj

    Hazine ve Maliye Bakanı Twitter üzerinden, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "" ile ilgili bir video paylaştı.

    Albayrak paylaşımında, "Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor. Yasemin Hanım'ın vurguladığı gibi istihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Albayrak, videonun son bölümünde, "Bu bir Milli Mücadele bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var" ifadelerine yer verdi.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan güven veren mesaj: Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz
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