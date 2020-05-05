Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "Esnaf Destek Paketi" ile ilgili bir video paylaştı.

Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor.



Yasemin Hanım'ın vurguladığı gibi istihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/063tnCzWxs — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 5, 2020

Albayrak paylaşımında, "Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor. Yasemin Hanım'ın vurguladığı gibi istihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak, videonun son bölümünde, "Bu bir Milli Mücadele bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var" ifadelerine yer verdi.