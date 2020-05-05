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    • Ekonomi
    • 05.05.2020 16:58
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    • 05.05.2020 17:02
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    uluslararası yatırımcılara 'nin ve finans politikalarını anlatacak

    Son dakika haberine göre , uluslararası yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda bir araya gelecek. Albayrak, uluslararası yatırımcılara 'nin ve finans politikalarını anlatacak. Bakan Albayrak, toplantıda özellikle Türkiye'ye inanıp uzun vadeli yatırım yapan portföy yatırımcıların merak ettikleri konularda sorularını da yanıtlayacak.

    Bakan Albayrak'tan kritik toplantı
    Bakanlıktan edinilen bilgiye göre; Citigroup ve Societe Generale ile 6 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da düzenlenecek toplantı, basına kapalı olacak. Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılara 'nin ve finans politikalarını anlatacak. Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin aldığı ekonomik tedbirlerin yanı sıra, salgından sonraki sürece ilişkin de Türkiye'nin nasıl bir ekonomi politikası izleyeceği konusunda detayları paylaşacak.




    YATIRIMCILARIN SORULARINI YANITLAYACAK
    Telekonferans toplantısının ana konularından birisini de Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi oluşturacak. Bakan Albayrak'ın, salgınla mücadelede Türkiye'nin tarihi bir başarı ortaya koyduğuna dikkat çekeceği öğrenildi. Bakan Albayrak, toplantıda özellikle Türkiye'ye inanıp uzun vadeli yatırım yapan portföy yatırımcıların merak ettikleri konularda sorularını da yanıtlayacak.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi ve finans politikalarını anlatacak
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