AGİ 2020 ne kadar oldu? Asgari ücret AGİ tablosuna göre net-brüt hangi çalışana kaç TL ödeniyor sorusu hakkındaki araştırmalarda ayın ilk gününden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Geçtiğimiz yılın son günlerinde 2020 yılında uygulanacak asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklanmıştı. Bu ay maaş alacak olan milyonlarca çalışan vatandaş AGİ tablosunda yer alan bilgilere göre ne kadar maaş alacağını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre asgari geçim indirimi ödemesi yapılıyor.

AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.