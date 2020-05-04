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    • Ekonomi
    • 04.05.2020 18:36
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    • 04.05.2020 18:36
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    Son dakika: 4 Mayıs 2020 tarihini düşüşle tamamladı

    Son dakika haberine göre, Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.49 düşüşle 99 bin 606 puanda başlayan Endeksi (BIST100), 98 bin 305 puan ile 100 bin 253 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 2.24 düşüşle 98 bin 842 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.08, BIST Mali Endeks yüzde 1.91, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.98 ekside kapandı.

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,24 değer kaybıyla 98.842,24 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.267,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,28 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 5,30 ile bilişim oldu.

    Analistler, Borsa 'da küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izlendiğini kaydetti.

    Yarın, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın () yayımlayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret istatistikleri ile Hizmet Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç, 97.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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