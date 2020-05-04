Otobüs ve uçak seferleri ne zaman başlayacak? İller arası seyahat yasağı son dakika kaldırıldı mı?

Uzmanlar, "Vaka sayıları bayramın etkisiyle yükselirse önlemler arttırılabilir. Ancak bayramda artış kaydedilmezse normalleşmeden söz edilebilir" diyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı sonrası 5 Haziran rakamlarının, tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği konusunda kilit öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Normalleşme süreci konusunda bakanlıklar arasında yapılan toplantılarda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği çerçevede yapılacak hazırlıklar planlanıyor. Yapılan değerlendirmelere göre vaka sayısı önümüzdeki haftalarda binli rakamlara düşebilir, buna bağlı olarak yeni önlemler alınarak bazı kurallarda gevşemeye gidilebilir.

Ancak bunda, 10 Nisan'da sokağa çıkma yasağının duyurulmasında olduğu gibi bayram günlerinde kurallara ne kadar uyulacağı belirleyici olacak. 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı dönemlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği, bunların da blok halinde değil kısa sürelerde olabileceği öne sürülüyor.

Yapılan değerlendirmelerde, bayramdan önceki vaka sayısı ile bayramdan sonraki vaka sayısının kıyaslanmasının çok önemli olduğu belirtiliyor. Yetkililer, "Eğer 24 Mayıs rakamları, bayram sonrası haziranın ilk haftasının rakamları aynı veya çok az fark olursa, o zaman normalleşmeden söz edilebilir. Vaka sayısının binli rakamlarda veya altında olması çok önemli. Eğer bayramın etkisiyle üstüne çıkarsa, farklı önlemlerin alınması gerekebilir" dediler. Bu nedenle 5 Haziran'da ortaya çıkacak verilerin, yeni kararlar alınmasında etkili olacağı ifade ediliyor.

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Biliyoruz zor ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım. Maalesef, iç ve dış hat tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.