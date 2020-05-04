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    • Ekonomi
    • 04.05.2020 18:50
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    • 04.05.2020 18:50
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    hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, 4 Mayıs tarihini yüzde 2,24 değer kaybıyla 98.842,24 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 4 Mayıs tarihini yüzde 2,24 değer kaybıyla 98.842,24 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Karsan Otomotiv 1,82 1,66 9,64
    Adana Çimento (A) 10,45 9,64 8,40
    Alkim Kimya 61,85 58,20 6,27
    Özak GMYO 2,98 2,84 4,93
    Pegasus 55,50 53,00 4,72
    Alarko GMYO 15,03 14,38 4,52
    Aksa Enerji 3,95 3,81 3,67
    MLP Sağlık 15,55 15,03 3,46
    Akçansa 8,64 8,39 2,98
    Doğan Holding 1,84 1,80 2,22
    Bursa Çimento 4,00 3,92 2,04
    Çimsa 7,92 7,77 1,93
    Enka İnşaat 6,16 6,05 1,82
    Kerevitaş Gıda 4,16 4,10 1,46
    Torunlar GMYO 2,37 2,34 1,28
    Otokar 126,10 124,60 1,20
    Koza Madencilik 11,58 11,45 1,14
    Alarko Holding 4,56 4,53 0,66
    İpek Doğal Enerji 12,38 12,30 0,65
    Odaş Elektrik 1,80 1,79 0,56

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 4 Mayıs BIST 100 en çok değer kazanan hisseler
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