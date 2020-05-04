Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4 Mayıs tarihini yüzde 2,24 değer kaybıyla 98.842,24 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,82
|1,66
|9,64
|Adana Çimento (A)
|10,45
|9,64
|8,40
|Alkim Kimya
|61,85
|58,20
|6,27
|Özak GMYO
|2,98
|2,84
|4,93
|Pegasus
|55,50
|53,00
|4,72
|Alarko GMYO
|15,03
|14,38
|4,52
|Aksa Enerji
|3,95
|3,81
|3,67
|MLP Sağlık
|15,55
|15,03
|3,46
|Akçansa
|8,64
|8,39
|2,98
|Doğan Holding
|1,84
|1,80
|2,22
|Bursa Çimento
|4,00
|3,92
|2,04
|Çimsa
|7,92
|7,77
|1,93
|Enka İnşaat
|6,16
|6,05
|1,82
|Kerevitaş Gıda
|4,16
|4,10
|1,46
|Torunlar GMYO
|2,37
|2,34
|1,28
|Otokar
|126,10
|124,60
|1,20
|Koza Madencilik
|11,58
|11,45
|1,14
|Alarko Holding
|4,56
|4,53
|0,66
|İpek Doğal Enerji
|12,38
|12,30
|0,65
|Odaş Elektrik
|1,80
|1,79
|0,56