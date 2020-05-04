Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4 Mayıs tarihi yüzde 2,24 değer kaybıyla 98.842,24 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|14,58
|16,20
|-10,00
|Doğuş Otomotiv
|9,60
|10,56
|-9,09
|Good-Year
|4,52
|4,87
|-7,19
|Brisa
|8,89
|9,46
|-6,03
|Tat Gıda
|7,19
|7,62
|-5,64
|Net Holding
|2,01
|2,13
|-5,63
|Tofaş Oto Fabrikaları
|21,12
|22,34
|-5,46
|Kartonsan
|454,00
|478,00
|-5,02
|Tüpraş
|86,40
|90,80
|-4,85
|Çemtaş
|6,76
|7,10
|-4,79
|Karel Elektronik
|15,71
|16,46
|-4,56
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,38
|5,63
|-4,44
|Klimasan Klima
|16,04
|16,76
|-4,30
|Borusan Mannesmann
|9,18
|9,59
|-4,28
|Logo Yazılım
|70,75
|73,80
|-4,13
|Türk Telekom
|7,08
|7,38
|-4,07
|Netaş Telekomünikasyon
|12,69
|13,20
|-3,86
|Mavi Giyim
|40,00
|41,60
|-3,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,88
|11,30
|-3,72
|Ereğli Demir Çelik
|7,79
|8,09
|-3,71