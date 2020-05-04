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    • Ekonomi
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    • 04.05.2020 19:06
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    ? İşte 4 Mayıs BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 4 Mayıs tarihi yüzde 2,24 değer kaybıyla 98.842,24 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 4 Mayıs tarihi yüzde 2,24 değer kaybıyla 98.842,24 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Deva Holding 14,58 16,20 -10,00
    Doğuş Otomotiv 9,60 10,56 -9,09
    Good-Year 4,52 4,87 -7,19
    Brisa 8,89 9,46 -6,03
    Tat Gıda 7,19 7,62 -5,64
    Net Holding 2,01 2,13 -5,63
    Tofaş Oto Fabrikaları 21,12 22,34 -5,46
    Kartonsan 454,00 478,00 -5,02
    Tüpraş 86,40 90,80 -4,85
    Çemtaş 6,76 7,10 -4,79
    Karel Elektronik 15,71 16,46 -4,56
    Tümosan Motor ve Traktör 5,38 5,63 -4,44
    Klimasan Klima 16,04 16,76 -4,30
    Borusan Mannesmann 9,18 9,59 -4,28
    Logo Yazılım 70,75 73,80 -4,13
    Türk Telekom 7,08 7,38 -4,07
    Netaş Telekomünikasyon 12,69 13,20 -3,86
    Mavi Giyim 40,00 41,60 -3,85
    Kordsa Teknik Tekstil 10,88 11,30 -3,72
    Ereğli Demir Çelik 7,79 8,09 -3,71

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 4 Mayıs BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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