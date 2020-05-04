Dolar/TL ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı on binlerce kişi tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın üzerinde 7,0433 seviyelerinden işlem görüyor. Döviz kurları hakkında son durum değerlendirmesi yapan analistler teknik açıdan dolar/TL'de 6,95-7,05 bandının izleneceğini kaydetti.

DOLAR/TL VE EURO NE KADAR OLDU?