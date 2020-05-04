Dolar/TL ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı on binlerce kişi tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın üzerinde 7,0433 seviyelerinden işlem görüyor. Döviz kurları hakkında son durum değerlendirmesi yapan analistler teknik açıdan dolar/TL'de 6,95-7,05 bandının izleneceğini kaydetti.
DOLAR/TL VE EURO NE KADAR OLDU?
BORSA, GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,24 değer kaybıyla 98.842,24 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.267,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,28 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 5,30 ile bilişim oldu.
Analistler, Borsa İstanbul'da küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izlendiğini kaydetti.
Yarın, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret istatistikleri ile Hizmet Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç, 97.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
ALTININ KİLOGRAMI 385 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 382 bin 700 lira, en yüksek 385 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 385 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 331 milyon 21 bin 552,39 lira, işlem miktarı ise 866 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 341 milyon 497 bin 365,05 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, İstanbul Altın Rafinerisi ve AlBaraka Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
BIST100 YÜZDE 1.49 DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde yüzde 1.49 düşüşle 99 bin 606 puanda başladı. Yeni haftanın ilk işlemlerinde BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.64, BIST Mali Endeks yüzde 1.38, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.47 eksideydi.
Hazine bugün 13 ay vadeli kuponsuz tahvili yeniden ihraç ederek Mayıs ayı borçlanma programına başlayacak. Hazine Mayıs ayında 19.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 38.5 milyar lirası piyasadan olmak üzere toplam 40 milyar liralık iç borçlanma öngörüyor.
Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 11.84 bileşik düzeyindeydi. Bileşik getirisi geçen hafta yüzde 8.71'e kadar gerileyen gösterge 2 yıllık tahvilde son işlem yüzde 8.96 oldu. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 600/620 düzeyindeydi.
Dolar, uzun süre hemen altında tutunduğu 7.0 lira düzeyini hafta sonundaki sığ işlemlerde aştıktan sonra, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar en düşük 6.9956 lira ve en yüksek 7.0319 lirayı gördükten sonra, 7.03 – 7.04 lira aralığında,
- euro en düşük 7.6644 lira ve en yüksek 7.7054 lirayı gördükten sonra, 7.67 – 7.68 lira aralığında,
- sterlin en düşük 8.7211 lira ve en yüksek 8.7653 lirayı gördükten sonra 8.72 – 8.73 lira aralığında hareket ediyor.