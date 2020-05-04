Şehir giriş çıkış yasağı ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahat kısıtlaması getirilmişti. Bu kapsamda güncel alınan tedbirleri takip eden vatandaşlar "Şehir giriş çıkış yasağı ne zaman bitiyor?" sorusuna da yanıt arıyor. Peki, şehirler arası giriş çıkış yasağı uzatıldı mı? İller arası seyahat yolculuk yasağı ne zaman bitiyor?İşte detaylar...
ŞEHİR GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında şehirler arası giriş çıkış yasağı uzatılıp uzatılmadığına dair bir karar alınıp alınmadığı merak ediliyor. Resmi açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 Nisan'da 81 ilin valiliğine gönderilen "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri" konulu genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılan tüm giriş/çıkışların bugün saat 00.00'a kadar sınırlandırıldığı belirtildi.
ŞEHİRLER ARASI GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI UZATILDI MI?
4 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında değerlendirileceği ve tedbirin kapsamına ilişkin karar alınacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlılığı için Bakanlığımızca 81 valiliğe gönderilen genelgeyle 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yoluyla (toplu ulaşım aracı, özel araç) yapılacak tüm giriş/çıkışlara ilişkin kısıtlama, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'a kadar uzatılmıştır. Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde verilecek karar doğrultusunda 4 Mayıs Pazartesi günü 31 ilimize ilişkin şehir giriş/çıkış kısıtlaması tedbirinin kapsamı ile ilgili bilgilendirme kamuoyuna yapılacaktır."
TEDBİR KARARINA UYMAYANLARA CEZA
Açıklamada, uzatma kararına ilişkin valiliklerce gerekli önlemlerin alındığı vurgulanarak, "Tedbir kararına uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır." ifadesine yer verildi.
30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?
Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van – Van Büyükşehir Belediyesi