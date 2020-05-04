Şehir giriş çıkış yasağı ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahat kısıtlaması getirilmişti. Bu kapsamda güncel alınan tedbirleri takip eden vatandaşlar "Şehir giriş çıkış yasağı ne zaman bitiyor?" sorusuna da yanıt arıyor. Peki, şehirler arası giriş çıkış yasağı uzatıldı mı? İller arası seyahat yolculuk yasağı ne zaman bitiyor?İşte detaylar...

ŞEHİR GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında şehirler arası giriş çıkış yasağı uzatılıp uzatılmadığına dair bir karar alınıp alınmadığı merak ediliyor. Resmi açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 Nisan'da 81 ilin valiliğine gönderilen "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri" konulu genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılan tüm giriş/çıkışların bugün saat 00.00'a kadar sınırlandırıldığı belirtildi.