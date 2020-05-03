Kredi faizlerinde bahar müjdesi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları! 10 bin, 5 bin, 50 bin ve 100 bin TL fırsatı!

İş Bankası Bayram Kredisi

İş Bankası bayram kredisi kampanyası düzenleyen bankalardan. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlar'ı için avantajlı faiz oranları ile kampanya düzenlese de bu yıl için henüz resmi bir kampanya açıklaması yapılmadı.

İş Bankası tarafından sağlanan Bayram Kredisi kapsamında müşteriler en fazla 50 bin TL limitli ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Anında Bayram Kredisi kapsamında sağlanan bu oran için en uzun ödeme vadesi ise 60 ay. Kredi kullanacak olan müşteriler için en merak edilen noktalardan birisi de kredi faiz oranı. İş Bankası 36 aya kadar vadeli krediler için yüzde 0.96 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Eğer müşteriler ödemelerini 37 ile 60 ay arasında yapmak isterlerse uygulanacak faiz oranı yüzde 1.03 oluyor.

İş Bankası müşterilerine 3 ay ödeme erteleme imkanı sağlayacağını açıkladı. 10 bin TL'lik kredi 36 ay vadelendirilince 340,92 TL'ye denk gelecektir.

Ziraat Bankası Bayram Kredisi

Ziraat Bankası 2020 için bayram kredisi kampanyası oluşturmamış olsa da her daim avantajlı faiz oranları sunuyor.