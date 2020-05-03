Kredi faizlerinde bahar müjdesi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları! 10 bin, 5 bin, 50 bin ve 100 bin TL fırsatı!

Kredi faizlerinde bahar müjdesi ardı ardına geliyor! Bankalar İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları için uygun fiyat belirliyor. Bu anlamda Ramazan Bayramı kredi fırsatları da sunuldu. Son olarak kamu bankaları tarafından bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatıldı. Peki, taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları kaç oldu? İşte banka banka sunulan fırsatlar ve güncel faiz oranları... İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir
ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Minimum 1 ay, maksimum 60 aya kadar vade ile kredi kullandırılmaktadır.
Kredi alt limiti 2 bin TL, üst limiti ise 50 bin TL'dir.
Faiz oranı her vade süresi için aylık yüzde 0,99'dur.
Kullandırılacak olan kredi miktarının binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.
Faiz oranı krediyi kullanacak olan kişinin findeks notuna göre belirlenmektedir. Aylık yüzde 0,99 faiz oranı, findeks notu 1850 ve üzeri olan kişiler için geçerlidir.
Kişiye özel olarak faiz oranı uygulanmaktadır.
ING ihtiyaç kredisinden ayrıca sigorta masrafı tahsil edilmektedir. Sigorta masrafı ise krediyi kullanacak olan kişinin yaşı ve kredi tutarına göre değişiklik göstermektedir.
ŞEKERBANK'TAN NEFES ALDIRAN KREDİ
Minimum 3 ay, maksimum 60 ay vade ile kullandırılmaktadır.
İhtiyaç kredisi türünde yer alan Nefes Aldıran Kredi'nin üst limiti 100 bin TL'dir.
Kredinin faiz oranı aylık yüzde 0,89'dan hoş geldin faizi ile başlamaktadır.
3 ay ile 36 ay vade süresinde Nefes Aldıran Kredi'nin faiz oranı yüzde 0,99'dur. 37 ay ile 60 ay vade süresinde ise aylık yüzde 1,09 faiz oranı uygulanmaktadır. Kullanırılan kredi tutarınn binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.
Kredi çekildikten sonra 3 ay taksit öteleme imkanı bulunmaktadır.
TÜRKİYE İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Minimum 1 ay, maksimum 60 ay vade ile kredi kullandırılmaktadır.
Kredi alt limiti 3 bin TL, üst limiti ise 100 bin TL'dir.
Kredi için uygulanan aylık faiz oranı vade süresine göre değişiklik göstermektedir. 1 ay ile 24 ay vade sürelerinde aylık yüzde 0,99 faiz oranı uygulanırken, 25 ay ile 60 ay vade sürelerinde uygulanan aylık faiz oranı yüzde 1,05'tir.
Faiz oranı krediyi kullanacak olan kişinin findeks notuna göre değişiklik gösterebilmektedir.
Kullandırılacak olan kredi tutarının binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.
RAMAZAN BAYRAMI KREDİ VEREN BANKALAR
Denizbank,
İş Bankası,
Vakıflar Bankası,
Türkiye Ekonomi Bankası,
T.C. Ziraat Bankası,
Halk Bankası,
Garanti Bankası,
Denizbank,
Odeabank
BAYRAM KREDİLERİ NEDEN AVANTAJLI?
Kampanya olduğundan daha düşük faiz ödersiniz.
Bayrama özel erteleme fırsatından yararlanabilirsiniz.
Kampanya dahilinde dosya masrafı ödemezsiniz.
Bayram kredisi veren bankaların kampanyalarını karşılaştırabilir, en düşük faizi tespit edebilirsiniz.
Yılbaşı ve özel günlerde verilen bu krediler bankaların mevduat toplam durumlarına göre hesaplanmakta faiz oranları ve vadeleri buna göre belirlenmektedir.
İş Bankası Bayram Kredisi
İş Bankası bayram kredisi kampanyası düzenleyen bankalardan. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlar'ı için avantajlı faiz oranları ile kampanya düzenlese de bu yıl için henüz resmi bir kampanya açıklaması yapılmadı.
İş Bankası tarafından sağlanan Bayram Kredisi kapsamında müşteriler en fazla 50 bin TL limitli ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Anında Bayram Kredisi kapsamında sağlanan bu oran için en uzun ödeme vadesi ise 60 ay. Kredi kullanacak olan müşteriler için en merak edilen noktalardan birisi de kredi faiz oranı. İş Bankası 36 aya kadar vadeli krediler için yüzde 0.96 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Eğer müşteriler ödemelerini 37 ile 60 ay arasında yapmak isterlerse uygulanacak faiz oranı yüzde 1.03 oluyor.
İş Bankası müşterilerine 3 ay ödeme erteleme imkanı sağlayacağını açıkladı. 10 bin TL'lik kredi 36 ay vadelendirilince 340,92 TL'ye denk gelecektir.
Ziraat Bankası Bayram Kredisi
Ziraat Bankası 2020 için bayram kredisi kampanyası oluşturmamış olsa da her daim avantajlı faiz oranları sunuyor.
ING Bayram Kredisi
ING bu yıl için bayram kredisi kampanyası oluşturmamış olsa da uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca ING'nin uygun ödeme koşulları ile geri ödemenizi de rahatça yapabilirsiniz.
Garanti BBVA Bayram Kredisi
Geçtiğimiz yıllarda hem ihtiyaç kredisi hem de KOBİ kredisi kapsamında oldukça avantajlı kampanyalar oluşturmuştu Garanti BBVA.
Henüz 2020 bayram kredisi kampanyası sunmamış olsa da sitemiz üzerinden Garanti BBVA ihtiyaç kredisi sorgulaması yaparak faiz oranlarını inceleyebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
VakıfBank Bayram Kredisi
VakıfBank faiz oranları ve kredi seçenekleri için sitemizden kredi hesaplaması yapabilirsiniz. Kamu bankası olan VakıfBank her zaman sunduğu avantajlı faiz oranları ile öne çıkıyor.
Geri ödemesi kolay, düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi çekmek için VakıfBank kredilerini inceleyebilirsiniz.
Halkbank Bayram Kredisi
Halkbank bayram kredisi ürünü sunmasa da ihtiyaç kredisi için her zaman avantajlı faiz oranları sunuyor. Düşük faiz oranlı, kolay ödemeli ihtiyaç kredisi kullanmak için Halkbank ürünlerini inceleyebilirsiniz.
QNB Finansbank bayram kredisi
QNB Finansbank'ın yapmış olduğu açıklamalara göre; 36 ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek isterseniz düşük faiz oranına bağlı olarak taksit tutarı 336.05 TL olacaktır. Banka tahsis ücreti 50 TL iken, yıllık maliyet oranıysa yüzde 13.9900'dir. 36 ay sonundaysa ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı 12.147.80 TL'dir.
YENİ İNDİRİM AÇIKLANDI
Bu çerçevede konut kredisi faizini indiren bankanın, sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.
İŞTE BANKA BANKA GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 0,96
Tüketici kredisi: 1,05
Konut kredisi: 0,94
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 0,94
İhtiyaç kredisi: 1,07
Konut kredisi: 0,94
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,05
Konut kredisi: 0,94
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,34
İhtiyaç kredisi: 1,19
Konut kredisi: 1,09
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.11 (0 km) 1,13 (2.el araçlarda)
İhtiyaç kredisi: 1,45
Konut kredisi: 0,99
QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,45
İhtiyaç kredisi: 1,04
Konut kredisi: 1,28
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,09
İhtiyaç kredisi: 1,14
Konut kredisi: 0,99
ING KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,09
İhtiyaç kredisi: 0,99
Konut kredisi: 0,99
KAMU BANKALARDAN DESTEK KREDİSİ İMKANI
Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank tarafından hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara temel ihtiyaç kredisi imkanı sunuldu. Başvurular bankalar tarafından 1 Nisan'dan bu yana alınmaya devam ediyor. Kamu bankalarının müşterileri sadece bir bankaya başvurarak 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi alabilecek.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.
ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
HALKBANK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Halkbank'tan başvurulara ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;
Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuru Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
0 850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.
Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.
ÖDEME NASIL OLACAK?
10.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?
İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.