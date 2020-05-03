2020 Mayıs Ayı Citroen Kampanyaları

Citroen Türkiye'nin yeni kampanyası kapsamında, tüm Citroen modelleri, dört ay ötelemeli 50 bin TL'ye özel 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneğiyle ve ayda 1.600 TL taksit imkanı ile satışa sunulacak. Açıklamada, yeni Citroen C5 Aircross SUV'un, dört ay ötelemeli 50 bin TL'ye özel 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ve ayda bin 600 TL taksit imkanı ile satışa sunulacağı, Citroen C3'ün, dört ay ötelemeli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ile ayda bin 600 TL taksit imkanı ve 119 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı, Citroen C3 Aircross SUV'un, dört ay ötelemeli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ile ayda bin 600 TL taksit imkanı ve 144 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı aktarıldı.