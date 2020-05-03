2020 Temmuz ayı SGK, SSK, Bağkur'lu emekli, memur maaş zammı milyonlar tarafından aratılmaya başlandı. Bu anlamda enflasyon farkı zam oranları detaylarını haberimizde verdik. Yaklaşan Temmuz ayı, milyonlarca kişi için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Peki emekli ve memur maaşı enflasyon farkı zam oranı ne kadar olacak? İşte enflasyon farkında son durum takvim.com.tr'de.
EMEKLİ TEMMUZ 2020 ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Yaklaşan Temmuz ayı, milyonlarca kişi için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
FARK GÖRÜNDÜ
Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 0.93, Mayıs ayı için yüzde 0.70, Haziran ayı için yüzde 0.43 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.4 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e yükselecek. Memurlar ve emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlar hesaba yatırılacak.
2020 TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞ ZAMMI + ENFLASYON FARKI ZAMMI
Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme sonrası memurlara 2020 yılında 4+4 puanlık bir zam artışı yapılmıştı. % 4'lük oranı geçen enflasyon rakamı üzerinden ise fark verilecek. Bu kapsamda 2020 yılı için şu an itibarıyla Ocak + Şubat aylarında % 1.70 enflasyon oluşmuş durumda. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise memurlara enflasyon farkında artışın olup olmayacağına kesinlik kazanacak.
TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI
Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. Bu zam oranına enflasyon farkı olursa ekleme yapılacak.
OCAK AYI TÜFE
Ocak 2020 TÜFE'si yüzde 1,35 oldu.
ŞUBAT AYINDA TÜFE
Şubat 2020 enflasyonu ise Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı oldu.
MART AYINDA TÜFE
Mart 2020 dönemine ait enflasyon ise az önce açıklandı. Açıklamada, "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı" denildi.
3 AYLIK TOPLAM TÜFE
İlk 3 ayın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplamda 2,27 oldu.
YÜZDE 4 'Ü AŞARSA
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının TÜFE 'sinin açıklanması sornası toplam TÜFE yüzde 4 'ü aşarsa , aşan tutar memur maaşına zam olarak yansıyacak.
EK ÖDEME ZAMMI YAPILACAK MI?
Temmuz'da ise tüm emeklilere zam ve 1.000'er lira bayram ikramiyesi olacak. Emekliler, ek kazançlar ve zamlarla rahatlarken, gelirini artıracak bazı taleplerde de bulunuyor. Bunların başında da ek ödeme zammı geliyor.
TÜED GÜNDEME GETİRDİ
Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alan emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek yükseltilmesini istiyor. Talep ise yüzde 10'a çıkarılması yönünde. Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) gündeme taşıdığı bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak.
Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.
TÜED'DEN CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP
TÜED, Covid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.
Dernek Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı imzasıyla gönderilen mektupta, "Toplumun yaşam tecrübesi en yüksek topluluğu olan biz emekliler, sürdürülen mücadele içerisindeki gayretleri takdir etmekteyiz. Bu küresel sıkıntıyı atlatıp evlatlarımıza kavuşacağımız günleri özlemle beklemekteyiz. Bu bekleyişimizde samimi gayretlerinizle sürdürdüğünüz mücadeleyle bizlere umut olduğunuz için başta zatıalinize ve şahsınızda bütün kamu görevlilerimize minnetimizi ve dualarımızı yolluyoruz" denildi.
Emekliler, Temmuz'da zam ve bayram ikramiyesi almaya hazırlanırken, ek ödeme tutarının da artırılmasını istiyor. Her ay maaşlarının yüzde 4'ü oranında ek ödeme alan emekliler, bu oranın yükseltilmesini talep ediyor.
ÇALIŞANLAR GİBİ
2 farklı formül gündemde. Ek ödemenin çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) eşitlenmesi ya da maaşın yüzde 10'una çıkarılması... Çalışanlara her ay ödenen AGİ, kişinin evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor.
Bu tutarlar her yıl asgari ücretle birlikte artıyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.
TÜED GÜNDEME TAŞIDI
Ek ödemenin AGİ ile eşitlenmesi talebini, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) gündeme taşıdı. TÜED Başkanı Kazım Ergün, emeklilere vergi iadesinin yerine getirilen yüzde 4-5'lik ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, şöyle konuştu: "Çalışanlara vergi iadesinin karşılığı olarak uygulanan asgari geçim indirimi, bekar bir işçi için 220 lira. Çalışanlarda en düşük vergi indirimi tutarı 220 lirayken, bin 500 lira aylık alan bir emeklinin yüzde 4 karşılığı ek ödemesi aylık 60 lira. Ek ödeme oranlarının ivedilikle yükseltilmesini istiyoruz."