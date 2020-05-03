Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli olursunuz. Emekli olmak için uzun yıllar çalışmaya gerek yok. Kısmi emeklilik seçerseniz 1999 öncesi, 10 yıl sonrası için 12.5 yıl yeterli oluyor. Tabii yaş şartını da unutmamak lazım... Çalışanların en büyük beklentilerinden birisi emeklilik. Emeklilik üç ayrı şartla birlikte gerçekleşiyor. Öncelikle ilk sigortalı olunan tarihten sonra belli bir yıl geçmesi gerekiyor. Ardından işe giriş tarihinize göre belirli bir yaşı doldurmanız isteniyor. 9 Eylül 1999 ve 30.04.2008'den sonra sigortalı olanlar ise daha farklı şartlarda değerlendiriliyor. Burada yıl şartı kalkıyor ama prim miktarı uzatılıyor.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLANLARIN EMEKLİLİK AVANTAJLARI NELERDİR?
1999 tarihi ve öncesinde ilk kez sigortalı olarak SGK'ya bildirilen kişilerin sonraki yıllarda sigorta başlangıcı olanlara göre daha avantajlı konumda oldukları bilinen bir gerçektir.
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar 3600 prim günü (10 yıl) ve 15 yıllık hizmet süresini tamamladıklarında erken emeklilik hakkına kavuşurlar. Hizmet başlangıcı olarak staj tarihi dikkate alınmaz ve mutlaka sigorta giriş tarihinin 1999'dan öncesine ait olması gerekir.
Kişinin sigortalılık statüsüne bakılmaksızın SGK'ya prim borcunun olmaması şarttır.
Hizmet süresi ve prim ödemesi şartlarının tamamlandığı tarihlere bağlı olarak kişinin yaş koşulunu da yerine getirmesi gereklidir.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLAN KADINLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR?
Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ve öncesindeki yıllara ait olan sigortalı kadın işçilerin 15 yıllık hizmet süresini tamamladıkları ve adlarına ödenen 3600 prim gününün doldurulduğu tarihler emeklilik yaşını belirler.
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 52 yaşında
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008: 54 yaşında
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011: 56 yaşında
24 Nisan 2011 tarihinden sonra 58 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLAN ERKEKLER NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR?
Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ve öncesindeki yıllara ait olan sigortalı erkek işçilerin 15 yıllık hizmet süresini tamamladıkları ve adlarına ödenen 3600 prim gününün doldurulduğu tarihler emeklilik yaşını belirler.
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 56 yaşında
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008: 57 yaşında
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011: 58 yaşında
24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014: 59 yaşında
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra: 60 yaşında emekliliği hak ederler.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLANLAR NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIR?
1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olan kişilerin maaş ücretleri 2000 yılından sonra emekli olanlarla kıyaslandığında daha yüksektir. 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanların emeklilik maaşları 3600 prim günü ve 15 yıllık hizmet süresinin tamamlandığı tarih dikkate alınarak hesaplanır.
31 Aralık 1999 tarihinden önce emeklilik maaşına kavuşanlar en az 1600 TL,
01 Ocak 2000 tarihinden sonra emeklilik maaşına kavuşanlar en az 1400 TL,
2008 yılı ve sonrasında emeklilik maaşına kavuşanlar en az 1200 TL,
Çalışma süresi büyük kısmı 2008 yılında gerçekleşip emeklilik maaşına kavuşanlar en az 1000 TL alması muhtemeldir.
Koronavirüs salgını sebebiyle yapılan ekonomi düzenlemeleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye yükseltilmiştir. Buna göre; 01 Ocak 2000 tarihinden sonra emekli olanlar, 2008 yılı ve sonrasında emekliliğe başvuranlar ve çalışma süresinin büyük kısmını 2008 yılında gerçekleşip emekli olanlar en az 1500 TL emekli maaşı alacaklardır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
24.09.1979 doğumluyum. 06.02.1998 sigorta girişim. 5312 günüm var. Vedat PUSLU
25 yıl 57 yaş ve 5900 prim günü şartlarınız var. Yılınız 2023'de dolacak. Priminizi tamamlayıp yaşınızın dolacağı 24.09.2036'da emekli olursunuz.
05.01.1986 SSK girişliyim. Yaklaşık 1800 gün ödenmiş primim var. 52 yaşındayım. Levent SÜMER
25 yıl 49 yaş ve 5300 prim günü şartlarınız var. Priminizi tamamlarsanız emekli olursunuz.
3.600 gün için de 1.800 gün prim ödemeniz gerekiyor.
Eğer 5 yıl daha prim öderseniz 60 yaşında emekli olursunuz.
Eşim 13.06.1976 doğumlu. 01.09.1995 sigorta başlangıcı. 2002 ve 2012 yılında 2 doğum yaptı. 6.184 gün primi var. Kerim KARAKAYA
Eşinizin 20 yıl 52 yaş ve 5825 gün şartları var. Yılı tamam, primi de dolmuş. Bu yüzden doğum borçlanmasına gerek yok. Yaşının dolacağı 13.06.2028'de emekli olur.
GENÇLER İÇİN 2.5 YIL FAZLA
9 Eylül 1999 ve 30.04.2008'den sonra sigortalı olanlar ise daha farklı şartlarda değerlendiriliyor.
Burada yıl şartı kalkıyor ama prim miktarı uzatılıyor.
Tabii yaş da erkeklerde 58'den 60'a, kadınlarda 56'dan 58'e çıkıyor.
Buradaki kısmi emeklilikte prim doldurma şartı 3.600'den 4.500'e yani 12.5 yıla çıkıyor. Yaş şartı ise değişmiyor. Yani 7 bin gün çalışan bir erkek de 60 yaşında, 12.5 yıl çalışan da 60 yaşında emekli oluyor. Diğerindeki gibi 4.500'ün dolduğu tarih gibi hesaplar yapılmıyor.
Yaşın dolması bekleniyor.
NE FARKI VAR?
Kısmi emeklilik ile tam emeklilik arasındaki fark maaşta ortaya çıkıyor. Daha az prim ödendiği için emekli maaşı düşük olabiliyor. Ancak tavandan ödenen primler burada farkı kapatabilir. Eğer kısmi emeklilik planlıyorsanız, prime esas kazancınızın yani brüt maaşınızın yüksek olmasına dikkat edin. Bu sayede emekli maaşınızdaki düşüşü de önlemiş olursunuz.
SON KURUM ÖNEMLİ
01.05.1989 staja başladığım tarih. 01.10.1996 da ilk prim ödeme yılım. 4041 günüm var özelden. 10 yıldır devlet memuruyum. Hangi tarihte emekli olabilirim? Levent TÜRKMEN
Öncelikle belirtelim emeklilik hesaplamalarında son 7 yılda çalıştığınız 3.5 yıl hangi kurumda ise o kurumdan emekli oluyorsunuz.
Dolayısıyla şartlar da ona göre belirleniyor. Sizin durumunuzda son 10 yıldır Emekli Sandığı'nda olduğunuzdan bu kurumdan emekli olacaksınız.
Geçmişteki primler ise hizmet birleştirmesiyle toplam priminize eklenecek. Buna göre 60 yaşında, 7 bin gün primle ve 25 yıl hizmet ile emekli olabileceksiniz.
Ancak son 3.5 yılı SSK'lı olursanız bu kez şartlar değişecek ve 56 yaşında 5825 günle emekli olacaksınız.
BAĞ-KUR'DA 3.600 YOK
2008'de ticarete başladım. Kendi işim olarak, Bağ-Kur'lu oldum. Şu an yaşım 60. 3.600 primle 2018'de emekli olmam mümkün mü? Aynur
Yukarıdaki yazımızda da anlattığımız gibi öncelikle belirtelim 3.600 gün ve 15 yılla emeklilik 9 Eylül 1999 öncesinde 4A'lı yani eski adıyla SSK'lı olarak sigortalı olanlar için geçerli. Bu tarihten sonra SSK'lı da olsanız 3.600 günle emeklilik imkanı yok. Kısmi emeklilik bu tarihten sonraki SSK'lılar için 4.500 gün olarak uygulanıyor. Bağ-Kur'lular için ise emeklilik için 9 bin gün prim gerekiyor. Yani sizin tam emekli olmanız için 9 bin gün, 25 yıl prim ödemeniz gerekiyor. Kısmi emeklilik için ise 5.400 gün (15 yıl) prim ödemeniz lazım. Yaşınız tamam 2023'de kısmi emekli olabilirsiniz.