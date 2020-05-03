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    • Ekonomi
    • 03.05.2020 Gazete
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    300 bin eğitimciye nakit desteği

    ve Sandığı () Başkanı Tuncer Yılmaz, sayıları 300 bine ulaşan tüm üyeleri için Covid-19'la mücadele sürecinde 24 ay vadeli, 10 bin liraya kadar kullanılabilecek özel günler ikraz (kurum içi borçlanma) uygulamasını açtıklarını bildirdi.

    300 bin eğitimciye nakit desteği
    İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sandığı () Başkanı Tuncer Yılmaz, sayıları 300 bine ulaşan tüm üyeleri için Covid-19'la mücadele sürecinde 24 ay vadeli, 10 bin liraya kadar kullanılabilecek özel günler ikraz (kurum içi borçlanma) uygulamasını açtıklarını bildirdi. Uygulama, 30 Nisan-31 Ağustos arasında geçerli olacak. Üyeler, destekten yararlanmak için e-Devlet üzerinden, MEBBİS portalından veya www. ilksan.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek. İkraz ödemelerinden, damga vergisi ve sigorta masrafı haricinde hiçbir kesinti olmayacak.
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