300 bin eğitimciye nakit desteği

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Başkanı Tuncer Yılmaz, sayıları 300 bine ulaşan tüm üyeleri için Covid-19'la mücadele sürecinde 24 ay vadeli, 10 bin liraya kadar kullanılabilecek özel günler ikraz (kurum içi borçlanma) uygulamasını açtıklarını bildirdi. Uygulama, 30 Nisan-31 Ağustos arasında geçerli olacak. Üyeler, destekten yararlanmak için e-Devlet üzerinden, MEBBİS portalından veya www. ilksan.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek. İkraz ödemelerinden, damga vergisi ve sigorta masrafı haricinde hiçbir kesinti olmayacak.