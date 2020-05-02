Bakan Selçuk'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle: Haziran ayında yapılacak "Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları" tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum.
Haziran ayında yapılacak "Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları" tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 2, 2020
Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler.
Atamaların hayırlı olmasını diliyorum.https://t.co/QzbbbY6qWy pic.twitter.com/lQKMX6zfCN