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    • Ekonomi
    • 02.05.2020 10:38
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    • 02.05.2020 10:44
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    : başvuruları elektronik ortamda yapılacak! açıkladı

    haberi... , başvurularına ilişkin açıklamada bulundu. , "Haziran ayında yapılacak 20 bin elektronik ortamda gerçekleştirilecek" dedi.

    Sözleşmeli öğretmen başvurularında flaş!
    'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle: Haziran ayında yapılacak "" tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum.

    Haberler Ekonomi Son dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları elektronik ortamda yapılacak! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
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