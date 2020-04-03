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    • 03.04.2020 18:35
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    ile atama takvimini yayımladı

    Son dakika haberine göre, , haziran ayında yapılacak ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı.

    MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimini yayımladı

    Son dakika haberine göre, , haziran ayında yapılacak ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı.

    MEB tarafından yayımlanan listeye göre 60 branşta toplam 19 bin 910 öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Ön başvurular 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak.

    Adayların sözlü sınava alınacağı merkezler 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınav 6-25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

    Atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.

    60 branşta ataması yapılacak olan 19 bin 910 öğretmenin listesini aşağıda görebilirsiniz.


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