Son dakika haberine göre, MEB, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı.
MEB tarafından yayımlanan listeye göre 60 branşta toplam 19 bin 910 öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Ön başvurular 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Adayların sözlü sınava alınacağı merkezler 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınav 6-25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.
60 branşta ataması yapılacak olan 19 bin 910 öğretmenin listesini aşağıda görebilirsiniz.
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