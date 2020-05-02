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    • Ekonomi
    • 02.05.2020 11:51
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    • 02.05.2020 11:55
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    Twitter'da "Bence 'nın hisse senedi fiyatı çok yüksek" diye paylaşım yapınca Tesla'nın piyasa değeri 14 milyar dolar azaldı

    Elektrikli otomobil üreticisi 'nın piyasa değeri, kurucusu 'ın son tweeti sonrası 14 milyar dolar azaldı. Musk tweetinde, "Bence Tesla'nın hisse senedi fiyatı çok yüksek" dedi. Amerikan gazetesi Musk'a tweeti sonrası şaka yapıp yapmadığını sorduğunu, "Hayır" yanıtı aldığını yazdı.



    Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada, şirketin son haftalarda yükselen hisse senedi fiyatının "çok yüksek" olduğunu söyledi.

    Musk mesajında, "Bence Tesla hisse senedi fiyatı çok yüksek" dedi.



    Musk'ın mesajı sonrası Tesla'nın piyasa değeri keskin bir düşüş yaşadı ve yüzde 10,3 oranında değer kaybetti.

    Amerikan Wall Street Journal gazetesi Musk'a tweeti sonrası şaka yapıp yapmadığını sorduğunu, "Hayır" yanıtı aldığını yazdı.



    Tesla'nın hisse senetleri bu yıl değer kazanmıştı. Şirketin piyasa değeri bir ara 100 milyar dolara yaklaşmıştı.

    Tesla'nın piyasa değerinin bu meblağı bulması halinde, Musk yüz milyonlarca dolar prim alacaktı.

    Haberler Ekonomi Elon Musk Twitter'da "Bence Tesla'nın hisse senedi fiyatı çok yüksek" diye paylaşım yapınca Tesla'nın piyasa değeri 14 milyar dolar azaldı
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