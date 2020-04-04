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    • Ekonomi
    • 04.04.2020 Gazete
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    20 bin yeni öğretmen

    , 20 bin öğretmen ataması takvimini açıkladı. Buna göre; sözleşmeli öğretmen kadroları için 'da ön başvuru alınacak, 'da yapılacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.

    20 bin yeni öğretmen
    Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen ataması takvimini açıkladı. Buna göre; sözleşmeli öğretmen kadroları için 'da ön başvuru alınacak, 'da yapılacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak. Öte yandan ücretli öğretmenler ve usta öğreticilere, Covid- 19 nedeniyle idari tatil kararının alındığı günlerde ek ders ödenmesini öngören Cumhurbaşkanlığı kararı 'de yayımlandı.

    Hazine ve Maliye Bakanı , ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini duyurmuştu.

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