20 bin yeni öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen ataması takvimini açıkladı. Buna göre; sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alınacak, sözlü sınav 6-25 Temmuz'da yapılacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak. Öte yandan ücretli öğretmenler ve usta öğreticilere, Covid- 19 nedeniyle idari tatil kararının alındığı günlerde ek ders ödenmesini öngören Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini duyurmuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini duyurmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.