Sokağa çıkma kısıtlaması işçiler açısından ne anlama geliyor? Günlük ücret alanlar ne yapacak?





Yasak 1 haftayı aşarsa işverenin hangi hakkı var?

Yasak 1 haftayı aşarsa hem işçinin hem de işverenin iş akdini sonlandırma hakkı var. Ancak son çıkarılan torba yasa ile bu önlendi, çünkü 3 ay işten çıkartma yasaklandı. Bu durumda işveren ücretsiz izin verebilir yani iş akdini askıya alabilir. Bu durumda da yine işçiye ödenek verilecek. Bunun dışında işçiler senelik izinlerini kullanabilir veya idari izinli sayılabilir. Bu iki durumda da işçinin maaşı tam olarak ödenir. İşveren burada ücretsiz izin ya da kısa çalışma ödeneği seçeneklerini de kullanabilir.