Bu destek paketlerinden en önemlilerinden birisi de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılan 1000 TL'lik ödemeler oldu.

Bin liralık ödemelerde ilk önce 2.1 milyon haneye yardım yapıldı. Bunun ardından ikinci fazda ise 2.3 milyon aileye daha biner lira ödemeler devreye girdi. Devletten sosyal yardım alan (65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul yardımı gibi) vatandaşlar başvuru yapmadan bu yardımlardan yararlandı. Şimdi bin liralık yardımın üçüncü fazı devreye giriyor. Bu yeni yardım paketinde başvuru yapılması gerekiyor.