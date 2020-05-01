Ramazan Bayramı yaklaşırken bankalar kredi faizleri için kampanyalar düzenlemeye başladılar. TEB, ING, QNB, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank, Ziraat-Vakıf ve İş Bankası kredi faiz oranları araştırılıyor. 2020 Bayram Kredisi ürünleri; düşük faiz oranları, indirimli dosya masrafları ve küçük taksit tutarları ile en cazip ihtiyaç kredisi fırsatlarını sunuyorlar size! En iyi kredi tekliflerini karşılaştırmak ve bu tekliflere başvurmak ise tamamen ücretsiz. Her bankanın bayram kredisi ürünü için sunduğu kredi faiz oranı farklı. Yaptığınız hesaplama sonucunda bütçenize en uygun olduğunu düşündüğünüz bayram kredisi ürününe sitemiz üzerinden güvenle online başvuruda bulunabilirsiniz.
RAMAZAN BAYRAMI KREDİ VEREN BANKALAR
Denizbank,
İş Bankası,
Vakıflar Bankası,
Türkiye Ekonomi Bankası,
T.C. Ziraat Bankası,
Halk Bankası,
Garanti Bankası,
Denizbank,
Odeabank,
Bayram Kredileri Neden Avantajlı?
Kampanya olduğundan daha düşük faiz ödersiniz.
Bayrama özel erteleme fırsatından yararlanabilirsiniz.
Kampanya dahilinde dosya masrafı ödemezsiniz.
Bayram kredisi veren bankaların kampanyalarını karşılaştırabilir, en düşük faizi tespit edebilirsiniz.
Yılbaşı ve özel günlerde verilen bu krediler bankaların mevduat toplam durumlarına göre hesaplanmakta faiz oranları ve vadeleri buna göre belirlenmektedir.
Bayram Kredileri Neden Avantajlı?
Kampanya olduğundan daha düşük faiz ödersiniz.
Bayrama özel erteleme fırsatından yararlanabilirsiniz.
Kampanya dahilinde dosya masrafı ödemezsiniz.
Bayram kredisi veren bankaların kampanyalarını karşılaştırabilir, en düşük faizi tespit edebilirsiniz.
Yılbaşı ve özel günlerde verilen bu krediler bankaların mevduat toplam durumlarına göre hesaplanmakta faiz oranları ve vadeleri buna göre belirlenmektedir.
İş Bankası Bayram Kredisi
İş Bankası bayram kredisi kampanyası düzenleyen bankalardan. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlar'ı için avantajlı faiz oranları ile kampanya düzenlese de bu yıl için henüz resmi bir kampanya açıklaması yapılmadı.
Ziraat Bankası Bayram Kredisi
Ziraat Bankası 2020 için bayram kredisi kampanyası oluşturmamış olsa da her daim avantajlı faiz oranları sunuyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları için sitemizden hesaplama yapabilirsiniz.
ING Bayram Kredisi
ING'de de her zaman avantajlı faiz oranları var. ING bu yıl için bayram kredisi kampanyası oluşturmamış olsa da uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca ING'nin uygun ödeme koşulları ile geri ödemenizi de rahatça yapabilirsiniz.
Garanti BBVA Bayram Kredisi
Geçtiğimiz yıllarda hem ihtiyaç kredisi hem de KOBİ kredisi kapsamında oldukça avantajlı kampanyalar oluşturmuştu Garanti BBVA. Henüz 2020 bayram kredisi kampanyası sunmamış olsa da sitemiz üzerinden Garanti BBVA ihtiyaç kredisi sorgulaması yaparak faiz oranlarını inceleyebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
VakıfBank Bayram Kredisi
VakıfBank faiz oranları ve kredi seçenekleri için sitemizden kredi hesaplaması yapabilirsiniz. Kamu bankası olan VakıfBank her zaman sunduğu avantajlı faiz oranları ile öne çıkıyor. Geri ödemesi kolay, düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi çekmek için VakıfBank kredilerini inceleyebilirsiniz.
Halkbank Bayram Kredisi
Halkbank bayram kredisi ürünü sunmasa da ihtiyaç kredisi için her zaman avantajlı faiz oranları sunuyor. Düşük faiz oranlı, kolay ödemeli ihtiyaç kredisi kullanmak için Halkbank ürünlerini inceleyebilirsiniz.
BAYRAM KREDİSİ HESAPLAMA
Bayram kredisi, bankaların bayram döneminde avantajlı faiz oranları ile sundukları ihtiyaç kredisini ifade ediyor. Tüketicilerin bayram dönemlerinde ihtiyaç duyabilecekleri nakit para için oluşturulan bayram kredisi kampanyaları ile uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi çekebilirsiniz.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?
2020 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 23 Mayıs olacak. Bayramın birinci günü ise bu yıl 24 Mayıs tarihine denk geliyor. Ramazan Bayramı 3 gün olarak idrak edilecek.
Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Korona virüsü salgınına yönelik alınan önlemler ülkemizde devam ediyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı tatili ve sokağa çıkma yasağı durumları ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonuna kadar her hafta gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü de sokağa çıkma yasağı kapsamına alınıp 4 gün olarak uygulanıp uygulanmayacağı konusu gündemde tartışılıyor.
Ramazan Bayramı tatili ve bayramla ilgili süreç 18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında netleştirilecek.