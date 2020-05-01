Bayram Kredileri Neden Avantajlı?

Kampanya olduğundan daha düşük faiz ödersiniz.

Bayrama özel erteleme fırsatından yararlanabilirsiniz.

Kampanya dahilinde dosya masrafı ödemezsiniz.

Bayram kredisi veren bankaların kampanyalarını karşılaştırabilir, en düşük faizi tespit edebilirsiniz.

Yılbaşı ve özel günlerde verilen bu krediler bankaların mevduat toplam durumlarına göre hesaplanmakta faiz oranları ve vadeleri buna göre belirlenmektedir.

İş Bankası Bayram Kredisi

İş Bankası bayram kredisi kampanyası düzenleyen bankalardan. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlar'ı için avantajlı faiz oranları ile kampanya düzenlese de bu yıl için henüz resmi bir kampanya açıklaması yapılmadı.