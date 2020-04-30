Mayıs ayına girdiğimiz şu günlerde bankalarda birikimleri olan ve faiz alanlara kötü haber geldi. Bankalar faiz oranlarını düşürdü. Bu bağlamda Mayıs ayı 32 günlük mevduat faiz oranları değişti! En yüksek faiz veren bankalar sırasıyla Odeabank, Fibabanka, Burgan Bank ve Alternatif Bank oldu. Bahsi geçen bu dört banka 32 günlük faiz oranını 10.50 şeklinde uyguluyor. En düşük faizi ise İş bankası veriyor. Bankanın verdiği oran 6.50 olarak görülüyor. İşte banka banka güncel faiz oranları listesi… Mevduat: Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir
32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARINDA SON DURUM NE?
Bankaların en düşük 32 günlük mevduat faizi yüzde 6.50 bandında yer alıyor. 250 bin liraya kadar en yüksek faiz veren banka Burgan Bank iken, 250 bin lira ve üzerinde ING, Fibabanka ve Alternatif Bank ön plana çıkıyor. İşte banka banka güncel faiz oranları listesi…
BANKA FAİZ ORANLARI
Bankalarda açılabilecek olan iki tür hesap vardır. Bunlardan bir tanesi vadeli olurken diğeri de vadesiz hesaplardır. Vadesiz hesaplar sürekli para çekme ve para yatırma işlemi yapan kişiler tarafından kullanılmaktadır. Yatırım yapmak isteyenler bankalardan vadeli mevduat hesabı açarlar. Paranız banka ile anlaştığınız süre dahilinde hesaplarda kalmaktadır. Bankalar yatırmış olduğunuz tutarları kullanırlar. Çünkü bu ortamlarda para sürekli devir daim olmaktadır. Bunun karşılığında ise bazı bankalar müşterilerine katılım payı, bazıları ise mevduat faizi ödemektedir.
MAYIS AYI 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Denizbank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 8.10
ICBC Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 7.50
ING Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 7.50
Enpara Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 7.25
İş Bankası Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 6.50
Yapı Kredi Bankası Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 7.50
Burgan Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 10.50
Fibabanka Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 10.50
Odeabank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 10.50
Alternatif Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 10.50
QNB Finansbank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 9.30
Şekerbank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 9.00
Garanti Bankası Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 8.00
Ziraat Bankası Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 8.50
Akbank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 8.50
Halkbank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 8.00
CepteTeb Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 8.00
HSBC Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 8.25
2020 HOŞGELDİN FAİZİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
2020 yılında hoş geldin faizi veren bankalar şunlardır:
ING
Garanti BBVA
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)
HSBC
Denizbank
Vakıfbank
QNB Finansbank
Akbank
Odeabank
Fibabanka
Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?
Vadeli mevduat hesabı her bankada açabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir beis yoktur. Fakat dikkat edilmesi gereken bankaların ne kadar mevduat faizi vereceğidir. 18 yaşına gelen ve reşit olan herkes bankalara giderek vadeli hesap açtırabilir. Bankalara giderek vadeli mevduat hesabı açmak istediğinizi söylediğinizde sizden T.C. kimlik belgesi talep edilecektir. Bankadan temin edeceğiniz başvuru formunda yer alan bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra, vade belirlemeniz gerekiyor.
Vade belirleme işleminden sonra hesabınız isminize tanımlanır ve yatırmak istediğiniz tutarı yatırabilirsiniz. Bankaların bazıları başlattıkları hoşgeldin faizi kampanyaları ile müşterilerine yüksek oranlarda faiz vermektedir. Bu faiz oranlarından yararlanmak için o bankada ilk kez vadeli bir hesap açmak gerekiyor. İçeriğimizde 32 gün vadeli mevduat hesabına bankaların ne kadar faiz vereceğini inceleyeceğiz. 60 Ay İhtiyaç Kredisi Yapılandıran Bankalar bulunmaktadır. Bu bankalara giderek kredilerinizi yapılandırabilirsiniz.
Vadesiz mevduat:
Süresiz ve karşılıksız olarak bankalar nezdinde açılan hesaplardır. Tüketici için bir çeşit saklama hesabıdır. Kişilerin maaşının yattığı, bu hesap üzerinden başkasına para transferi ya da fatura ödemesi yapabildikleri hesaplardır. Hesap sahibi dilediği zaman parasını çekebilir. Ayrıca bu hesaplar üzerinden birikimlerini çeşitli yatırım araçlarına aktarabilirler.
Vadeli mevduat:
Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir. Müşteri vadeli hesaplardan da dilediği zaman para çekme hakkına sahiptir. Ancak vade bitiminden önce para çekilmek istenirse kazanılan faiz üzerinden indirim yapılır veya faiz hakkı kaybedilir.