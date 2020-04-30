Vade belirleme işleminden sonra hesabınız isminize tanımlanır ve yatırmak istediğiniz tutarı yatırabilirsiniz. Bankaların bazıları başlattıkları hoşgeldin faizi kampanyaları ile müşterilerine yüksek oranlarda faiz vermektedir. Bu faiz oranlarından yararlanmak için o bankada ilk kez vadeli bir hesap açmak gerekiyor. İçeriğimizde 32 gün vadeli mevduat hesabına bankaların ne kadar faiz vereceğini inceleyeceğiz. 60 Ay İhtiyaç Kredisi Yapılandıran Bankalar bulunmaktadır. Bu bankalara giderek kredilerinizi yapılandırabilirsiniz.

Vadesiz mevduat:

Süresiz ve karşılıksız olarak bankalar nezdinde açılan hesaplardır. Tüketici için bir çeşit saklama hesabıdır. Kişilerin maaşının yattığı, bu hesap üzerinden başkasına para transferi ya da fatura ödemesi yapabildikleri hesaplardır. Hesap sahibi dilediği zaman parasını çekebilir. Ayrıca bu hesaplar üzerinden birikimlerini çeşitli yatırım araçlarına aktarabilirler.