1 Mayıs EFT yapılır mı? Resmi tatillerde EFT yapılır mı? EFT ne zaman hesaba geçer?

Resmi tatillerde EFT yapılır mı? 1 Mayıs EFT yapılır mı? EFT ne zaman hesaba geçer? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde banka işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar 1 Mayıs EFT yapılır mı sorusuna yanıt arıyor. Para gönderen kişiler EFT ne zaman hesaba geçer sorusunun yanıtını merak ediyor. EFT ve havale işlemleri arasında farklılık bulunuyor. EFT işlemlerinde belirli bir tutarda ücret ödemek gerekebilir. EFT işlemleri için ödenen ücret bankadan bankaya ve işlemin yapıldığı saate göre farklılık gösterir.

RESMİ TATİLLERDE EFT YAPILIR MI?

Resmi tatil ve sokağa çıkma yasağından dolayı bankaların kapalı olması EFT işlemi yapmak isteyenleri ilgiyle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye'de E.F.T. sistemi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (T.C.M.B). tarafınca işletilmekte olan bir sistem olup, sistem çerçevesi T.C. Bankalar Kanunu tarafından düzenlenmektedir.

Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk T.C.M.B.'na aittir. Dolayısıyla bayram tatili olması, EFT işlemlerinin hesaba geçmesine mani olacaktır.