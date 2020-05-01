1 Mayıs EFT yapılır mı? Resmi tatillerde EFT yapılır mı? EFT ne zaman hesaba geçer?

Resmi tatillerde EFT yapılır mı? 1 Mayıs EFT yapılır mı? EFT ne zaman hesaba geçer? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde banka işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar 1 Mayıs EFT yapılır mı sorusuna yanıt arıyor. Para gönderen kişiler EFT ne zaman hesaba geçer sorusunun yanıtını merak ediyor. EFT ve havale işlemleri arasında farklılık bulunuyor. EFT işlemlerinde belirli bir tutarda ücret ödemek gerekebilir. EFT işlemleri için ödenen ücret bankadan bankaya ve işlemin yapıldığı saate göre farklılık gösterir.
RESMİ TATİLLERDE EFT YAPILIR MI?
Resmi tatil ve sokağa çıkma yasağından dolayı bankaların kapalı olması EFT işlemi yapmak isteyenleri ilgiyle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye'de E.F.T. sistemi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (T.C.M.B). tarafınca işletilmekte olan bir sistem olup, sistem çerçevesi T.C. Bankalar Kanunu tarafından düzenlenmektedir.
Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk T.C.M.B.'na aittir. Dolayısıyla bayram tatili olması, EFT işlemlerinin hesaba geçmesine mani olacaktır.
EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?
1-2-3 Mayıs tarihlerinde verilen EFT emirleri 4 Mayıs Pazartesi günü saat 08.30 itibariyle işleme alınacak.
EFT NEDİR?
Açılımı Elektronik Fon Transferi olan EFT, farklı bankalar arasında gerçekleştirilen transfer işlemlerinde kullanılır. Bir örnekle açıklamak gerekirse X bankasında bulunan hesabınızdan Y bankasında bulunan bir hesaba para aktarımı yapmak istiyorsunuz. Bu durumda işlemleri EFT ile gerçekleştirmeniz gerekiyor.
EFT ile gerçekleştirilen işlemlerde yalnızca belirli saatler arasında mümkün olur. EFT transferi saatleri bankaların prosedürleri ve çalışma sistemlerine göre değişiklik gösterir. Fakat genel olarak EFT işlemleri sabah 08:00'da başlar, banka mesailerinin sona erdiği 17:30 gibi son bulur.
EFT VE HAVALE ARASINDAKİ FARK
EFT ve havale arasındaki temel fark birinde hesapların aynı bankada olması gerekirken diğerinden böyle bir zorunluluk olmaması. Havale işlemlerinde para aktarımı aynı bankada olduğu için herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılmaz. Fakat EFT işlemlerinde belirli bir tutarda ücret ödemek gerekebilir. EFT işlemleri için ödenen ücret bankadan bankaya ve işlemin yapıldığı saate göre farklılık gösterir.
Bir diğer fark ise işlem saatlerinde. Havale işlemleri 7 gün 24 saat boyunca yapılabilir. EFT işlemlerinin ise yalnızca banka mesai saatleri arasında gerçekleştirilmesi mümkündür.