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    • Ekonomi
    • 01.05.2020 18:21
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    • 01.05.2020 18:21
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    5 Mayıs katalog… kataloğu! Kadınlara yönelik onlarca ürün satışa çıkacak!

    ürünler kataloğu 5 Mayıs Salı! 5 Mayıs tarihinde satışa çıkacak ürünleri tanıttı. BİM’de yer alan hafta içi fırsatları kadınlara yönelik bakım ürünlerinin yanı sıra temizlik ürünleriyle de dikkat çekiyor. Her hafta yüzlerce farklı ürün Salı ve Cuma günleri BİM’de satışa çıkıyor. Birbirinden hesaplı ve indirimli ürünlerin yer aldığı BİM aktüel fırsatlarını sizler için derledik. Haberimizden BİM aktüel katalog 5 Mayıs ürünlerini ve fiyat bilgilerini öğrenebilirsiniz. İşte, kataloğu…

    5 Mayıs BİM aktüel katalog! Kadınlara yönelik onlarca ürün satışa çıkacak!

    5 Mayıs BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğu yepyeni ürünlerle dolu. Her hafta indirimli ürünlerin satışa çıkarıldığı BİM aktüel fırsatları bu hafta da cep dostu olacak. Katalogda kadınlar için bakım ürünleri ve temizlik malzemeleri dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler her hafta Salı ve Cuma günleri satışa çıkıyor. Satılacak ürünlerin fiyat bilgileri de BİM aktüel ürünler kataloğu ile tanıtılıyor. Haberimizden 5 Mayıs BİM aktüel katalog listesine ulaşabilir ve birbirinden hesaplı ürünleri görebilirsiniz.

    5 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Haberler Ekonomi 5 Mayıs BİM aktüel katalog… BİM aktüel ürünler kataloğu! Kadınlara yönelik onlarca ürün satışa çıkacak!
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