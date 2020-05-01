10 bin lira müjdesi! Asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensuplarına verilecek! İşte başvuru şartları...

KREDİ BAŞVURUSU SONUÇLARI İÇİN SMS İLE YANITLAR GÖNDERİLMEYE BAŞLADI! KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARIN KREDİ BAŞVURULARI RED Mİ EDİLİYOR?

Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından kabul edilen başvurular için yanıtlar SMS ile gönderilmeye başlandı. Ancak kredi notu düşük olan kişilere red cevabı gitmesi büyük tepki topladı. Bir çok kişi bugün sitemize ulaşarak düşük kredi notu ortalaması nedeni ile kredi başvurusunun reddedildiğini bildirdi.

Bu zorlu dönemde kredi başvurusu reddedilen vatandaşlar büyük hayal kırıklığı yaşarken KGF garantisi nedeni ile kredi notu sorgulama yapılmayacağı iddia edilmişti. Ancak red kararı alan vatandaşlar kredi notu düşük olduğu için red aldıklarını iddia ederek büyük tartışmaya neden olacak yeni bir bir gelişmeye imza attı.