Piyasalarda corona virüsün etkisi aktif bir şekilde görülmeye devam ederken döviz kurlarında da son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul dün serbest piyasada dolar 6,9550 liradan, avro 7,5600 liradan güne başladı. Bir önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,9640 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5530 lira olmuştu. Bu kapsamda piyasalardaki güncel gelişmeleri takip edenler dolar ve eurodaki son durumu öğrenmek istiyor. Peki, Dolar/TL ve euro ne kadar oldu? Dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL?

DOLAR/TL VE EURO NE KADAR OLDU?