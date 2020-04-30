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    • Ekonomi
    • 30.04.2020 10:29
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    • 30.04.2020 10:29
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    Son dakika: sine virüs darbesi! te yüzde 5,8 daraldı

    Son dakika haberi... si, yeni tip virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,8 daralarak, ’ndan bu yana en keskin küçülmeyi kaydetti.

    Fransa ekonomisine korona darbesi!

    si, yeni tip virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,8 daralarak, 'ndan bu yana en keskin küçülmeyi kaydetti.

    Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INSEE) verilerine göre, Fransa'da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5,8 geriledi. Beklenti ekonominin yüzde 3,5 daralması yönündeydi.

    Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde daralan ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 küçülme kaydetmişti. Böylece Avrupa'nın ikinci en büyük ekonomisi, iki çeyrekteki daralmayla teknik olarak resesyona girmiş oldu.

    INSEE, mart ayının ortasından bu yana Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için "zorunlu olmayan" ekonomik faaliyetlere kısıtlama getirilmesinin ülke GSYH'sinin te küçülmesinde etkili olduğunu belirtti.

    İlk çeyrekte Fransa ekonomisindeki daralmada; kişisel tüketim harcamaları ve sabit yatırımlardaki düşüş etkili oldu. Hane halkı harcamaları yüzde 6,1 ve sabit yatırımlar yüzde 11,8 düşüş gösterdi.

    Çeyrek bazda ele alındığında, yurt içi talep büyümeye yüzde eksi 6,5 katkı yaptı. İlk çeyrekte ihracat yüzde 6,5 ve ithalat 5,9 düşüş gösterdi. Böylece yılın ilk çeyreğinde dış ticaret GSYH'ye yüzde eksi 2 katkı yaptı.

    Hükümet, Fransız ekonomisinin bu yıl en az yüzde 8 küçülmesini beklerken, salgın yüzünden zor durumda kalan şirketlere ve çalışanlara yardımcı olmak için 110 milyar avroluk bir "kriz paketi" açıklamıştı.

    Fransa ekonomisi, öğrenci protestolarının ve grevlerin yaşandığı 1968'in ikinci çeyreğinde yüzde 5,3 daralmıştı.

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