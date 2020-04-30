Turizmde koronavirüs etkisi! Rakamlar belli oldu

KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMA

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 727 dolar, yabancıların ortalama harcaması 710 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 788 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, söz konusu dönemde yüzde 15,1 azalarak 5 milyon 639 bin 413 kişi oldu. Bunların yüzde 82,2'sini (4 milyon 635 bin 845 kişi) yabancılar, yüzde 17,8'ini (1 milyon 3 bin 568 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25,6 azalarak 793 milyon 491 bin dolar olarak belirlendi. Bunun 652 milyon 32 bin doları kişisel, 141 milyon 459 bin doları ise paket tur harcamaları olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 azalarak 1 milyon 743 bin 660 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 455 dolar olarak gerçekleşti.