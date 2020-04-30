4D'li taşeron işçi yüzdelik dilim için CİMER 'den bir açıklama

Taşerona yüzdelik ve enflasyon farkı açıklamaları binlerce işçi tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda gelişmeler yaşanıyor. Kadroya geçen taşeron işçilerin maaşlarına yüzdelik fark ödemesi hakkında CİMER 'den bir açıklama geldi. İşte CİMER 'in işçi maaşlarına yüzdelik fark ödemesi hakkında işçilere gelen cevap. Taşeron işçi son dakika haberleri takvim.com.tr'de sizlerle.
BORDROYA YANSIMIŞTI
Kararın Sağlık Bakanlığı'na gönderilmesi sonrası yüzdelik dilim, davayı kazananın bordrosuna yansımıştı. Bu karar işçileri sevindirirken diğer işçiler yüzdelik dilimlerin maaşlarına eklenip eklenmeyeceğini araştırmaya başladı.
TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ
TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA ZAM VE KADRO HABERLERİ
OMBUDSMAN TAVSİYE KARARI ALDI
Kamu Denetçiliği Kurumu da bu konuda önemli bir karara imza atmış ve kurumlara, yüzdelik dilimlerin ödenmesi konusunda tavsiye kararı almıştı.
KAMU İŞÇİLERİNE DE ENFLASYON FARKI VAR
Sayıları yaklaşık 200 bini bulan kamu işçileri de yıllık verilen zam oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkını alabiliyorlar. Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçi, nisan ayında kadroya alındı. Kadroya alma işlemleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde gerçekleştirildi.
Söz konusu KHK'de, kadroya alınan işçilerin ücretlerinin, taşeronda iken imzalanmış toplu sözleşmedeki ücret tutarından fazla olamayacağı öngörüldü. Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak.