4D'li taşeron işçi yüzdelik dilim için CİMER 'den bir açıklama

Taşerona yüzdelik ve enflasyon farkı açıklamaları binlerce işçi tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda gelişmeler yaşanıyor. Kadroya geçen taşeron işçilerin maaşlarına yüzdelik fark ödemesi hakkında CİMER 'den bir açıklama geldi. İşte CİMER 'in işçi maaşlarına yüzdelik fark ödemesi hakkında işçilere gelen cevap. Taşeron işçi son dakika haberleri takvim.com.tr'de sizlerle.