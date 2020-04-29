Banka kredilerinde güncel faiz oranları kaç oldu? 30 Nisan taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi kaça düştü?

30 Nisan taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi kaça düştü? Pek çok banka tarafından 2019 yılından bu yana duyurulan kredi faiz oranlarındaki indirim fırsatları sürüyor. Dönem dönem bazı bankalar faiz oranlarında indirim kararlarını açıklıyor. Son olarak yakın bir süreçte açıklama yapan Yapı Kredi, konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,89'a indirdiğini duyurdu. Aynı zamanda 3 kamu bankası tarafından sunulan bireysel ihtiyaç destek kredisi başvuruları da devam ediyor. Kredi çekmeyi düşünenler ise kredi faiz oranlarını inceleyerek en uygun teklifi öğrenmek istiyor. Peki, banka kredilerinde güncel faiz oranları kaç oldu? İşte detaylar...

YENİ İNDİRİM AÇIKLANDI

Bu çerçevede konut kredisi faizini indiren bankanın, sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 0,96

Tüketici kredisi: 1,05

Konut kredisi: 0,94