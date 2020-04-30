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    • 30.04.2020 21:24
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı , Esnaf Destek Paketi'nden yararlanan Erhan Şahin'in İstanbul Beşiktaş'ta inşaat malzemeleri sattığı iş yerinde çekilen videoyu paylaşarak, "Bu büyük milletin her zaman arkasında durmak, ihtiyacı olduğunda yardımına koşmak için tüm kurumlarımız mesai gözetmeksizin görev başında" ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından 'Birlikte başaracağız' başlığı ile yeni bir paylaşım yaptı.

    Albayrak yaptığı paylaşımda, "Erhan Bey kardeşimizin dediği gibi kenetlenmeyi, birlik olmayı çok iyi bilen zorlukları beraber aşabilen bir milletiz. Bu büyük milletin her zaman arkasında durmak, ihtiyacı olduğunda yardımına koşmak için tüm kurumlarımız mesai gözetmeksizin görev başında" ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak, videonun son bölümünde, "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" mesajını verdi.

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