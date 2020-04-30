1 Mayıs Cuma yarın bankalar açık mı? Bu gece saat 00.00'dan itibaren 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 1 Mayıs'ın hem resmi tatil olması hem de koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasağı kararı alınmasıyla nedeniyle bankada işleri olan vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs Cuma günü EFT ve havale yapılır mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

YARIN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs'ın hem resmi tatil olması hem de sokağa çıkma yasağının olması nedeniyle bankaların açık olup olmayacağı merak konusuydu. Resmi tatillerde bankalar kapalı oluyor. EFT işlemleri ise bir sonraki işlem günü yapılabiliyor. 2-3 Mayıs'ın da hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 1 Mayıs'ta yapılacak EFT işlemleri 4 Mayıs Pazartesi günleri hesaba geçecek.