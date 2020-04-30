1 Mayıs Cuma yarın bankalar açık mı? Bu gece saat 00.00'dan itibaren 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 1 Mayıs'ın hem resmi tatil olması hem de koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasağı kararı alınmasıyla nedeniyle bankada işleri olan vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs Cuma günü EFT ve havale yapılır mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...
YARIN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
1 Mayıs'ın hem resmi tatil olması hem de sokağa çıkma yasağının olması nedeniyle bankaların açık olup olmayacağı merak konusuydu. Resmi tatillerde bankalar kapalı oluyor. EFT işlemleri ise bir sonraki işlem günü yapılabiliyor. 2-3 Mayıs'ın da hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 1 Mayıs'ta yapılacak EFT işlemleri 4 Mayıs Pazartesi günleri hesaba geçecek.
EFT VE HAVALE YÖNTEMLERİ
Para transferlerini, ödemeleri bilgisayar ya da telefon başından şipşak gönderebiliyoruz. Yani şayet bilgilerinizi doğru bir şekilde girerseniz paranızı hata yapmadan gönderebilirsiniz. İşte bu işlemleri de EFT ve havale yolu ile yapmak oldukça kolay
EFT VE HAVALE NEDİR?
EFT işlemi, yani elektronik fon transferi, kurumlar ve kişiler arasındaki para alışverişini internet üzerinden gerçekleştirmenizi sağlıyor.
EFT işlemini elbette bankalardan da gerçekleştirebilirsiniz. Ancak EFT işlemini internet üzerinden gerçekleştirmek hem çok daha pratik hem de daha az zahmetli. Gönderen, banka, alıcının bankası ve alıcı.
Bu bilgileri doğru bir şekilde girdiğiniz takdirde bu defa banka tarafından onaylanma süreci başlıyor. Yatırdığınız miktar ve yeterlilik gibi kriterler kontrol ediliyor. Sorun bulunmadığı takdirde onay veriliyor.
EFT işlemlerinin ayrıcalığı, başka bir hesaba ya da başka bir bankaya para aktarmanızı sağlaması.
HAVALE VE EFT İŞLEMLERİ
Havale işlemi de bir diğer merak edilen işlem. Havale işlemleri hesaplar arasında para gönderme işlemi olarak biliniyor. Yalnız burada çok önemli bir fark bulunuyor.
EFT'de farklı bir bankaya para aktarabilirsiniz. Ancak havale işleminde farklı bir bankaya para transferi gerçekleştiremezsiniz. Yani, EFT farklı banka hesaplarına para gönderimini sağlamaktadır.
Fakat havale işlemi kendi hesaplarınız arasında geçerlidir. Havale ile EFT arasında bir diğer önemli fark da, havale işleminde gereken bilgiler daha karışık ve komplikedir.
EFT işlemi için istenen ve lazım olan bilgiler daha az ve kısayken havale işlemi daha uzun sürer. Onay süresi olarak da EFT ve havale arasında fark vardır. EFT'nin onay süresi daha kısadır.