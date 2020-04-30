Bu hafta içerisinde hangi yatırım araçlarının değer kazanıp kaybettiği merak ediliyor. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 179 milyar lira olarak hesaplandı.İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 621,00 lira, Cumhuriyet altını 2.544,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 383,00 liradan işlem gördü. Peki, Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? Altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi? İşte detaylar...
BU HAFTA HANGİ YATIRIM ARAÇLARI KAZANDIRDI?
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,38, dolar/TL yüzde 0,10, avro/TL yüzde 0,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,73 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 99.359,52, en yüksek 102.328,43 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,38 artarak 101.110,11 puandan tamamladı.
İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,73 kayıpla 383,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,70 azalışla 2.544,00 lira oldu. Geçen hafta 626,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 621,00 liraya geriledi.
Bu hafta, ABD doları yüzde 0,10 değer kazanımıyla 6,9890 lira ve avro yüzde 0,53 artışla 7,5850 lira oldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,69, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,60 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,12 ile hisse senedi fonları oldu.
ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN 860 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 382 bin 250 lira, en yüksek 386 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 384 bin 860 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 732 milyon 420 bin 153,08 lira, işlem miktarı ise 1.938,55 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 739 milyon 704 bin 134,67 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
PETROL YÜKSELİYOR, ALTIN DÜŞTÜ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik 1 Mayıs'ta başlayacak üretim kısıntısına saatler kala petrol fiyatları yükseldi.
Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) son raporunda, Covid-19 pandemisine karşın, talebinde yüzde 1.0 artış gerçekleştiğinin ortaya koyulmasına karşılık, küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak altın fiyatlarının yönü aşağıya döndü.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9.25 artışla 26.69 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 10.17 artışla, uzun süredir ilk kez 20 doları aşarak 21.34 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.39 düşüşle 15.09 dolar,
- altın, yüzde 0.62 düşüşle 1,702.30 dolar,
- bakır, yüzde 0.72 artışla 5,246.00 dolar,
- platin, yüzde 0.53 düşüşle 776.07 dolar,
- paladyum yüzde 0.80 artışla 1,970.05 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 382 liraya, çeyrek altın 627 liraya, Cumhuriyet altını da 2,508 liraya düştü.
ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?
Bir süredir fiyat artışı devam eden altında yükseliş durdurulamazken, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 4 gün boyunca da altının fiyatı yukarı doğru tırmanmaya devam etti. Son iki günde ise düşüşe geçti. Denizli'deki kuyumcu esnafı korona salgının devam ettiği müddetçe altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğine işaret etti.
Altın geçmiş dönemlerde olduğu gibi son günlerde de yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yatırımcı için her dönem güvenli liman olarak adlandırılan altının gramı sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği gün 380 TL iken, kısıtlama sonrası açılan piyasalarda 386 TL'den işlem görmeye başladı.
Denizli'de kuyumcu esnaflarından Serdar Baysal, sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği gün altının gram fiyatının 380 TL'den işlem gördüğünü kaydetti. Yatırımcıların fiyatları sürekli kontrol ederek almasını tavsiye eden Baysal, "Dünyada gelişen mevcut salgın hastalıktan dolayı altın fiyatları yükselmekte. En yüksek 387 TL'yi gördü. Geçtiğimiz günlerde altın 370 TL'ydi. Altın ne olur diye sorarsanız önümüzdeki bu korona dediğimiz salgın devam ettikçe altın fiyatları durmayacaktır, yükselecektir. Yatırımcıların bizzat dikkat etmesini, çok zirveden değil de kontrol ederek almalarını tavsiye ederim" dedi.