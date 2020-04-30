Bu hafta içerisinde hangi yatırım araçlarının değer kazanıp kaybettiği merak ediliyor. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 179 milyar lira olarak hesaplandı.İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 621,00 lira, Cumhuriyet altını 2.544,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 383,00 liradan işlem gördü. Peki, Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? Altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi? İşte detaylar...

BU HAFTA HANGİ YATIRIM ARAÇLARI KAZANDIRDI?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,38, dolar/TL yüzde 0,10, avro/TL yüzde 0,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,73 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 99.359,52, en yüksek 102.328,43 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,38 artarak 101.110,11 puandan tamamladı.

İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,73 kayıpla 383,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,70 azalışla 2.544,00 lira oldu. Geçen hafta 626,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 621,00 liraya geriledi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 0,10 değer kazanımıyla 6,9890 lira ve avro yüzde 0,53 artışla 7,5850 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,69, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,60 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,12 ile hisse senedi fonları oldu.