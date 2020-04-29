Özetle Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen kanun teklifine Koronavirüs ile mücadele kapsamında bazı toplantıların ertelenmesi uzaktan çalışma gibi maddeler yer alıyor 18/10/2012 tarih 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu kapsamında yürürlüğe girdikten itibaren üç ay süreyle anılan kanun kapsamında toplu iş sözleşmesi yapması toplu iş uyuşmazlıkların çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreçler durdurulmuştur. Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç aya kadar uzatmakla yetkilidir olarak madde bulunmaktadır.

2020 yılında yapılacak olan TİS görüşmelerinde ilk ve en önemli konu maaş zammı oranları olacak.

Bu noktada geçmişte alınan yüzde 4'lük kararların telafi edilmesini bekleyen taşeron işçilerin bir diğer beklentisi yüzdelik dilim.

Yüzdelik dilim düzenlemesi kapsamında bazı 4/D'li taşeron işçiler lehine karar verilmesi çalışanların umutlarını artırdı. Bu noktada Çalışma Bakanlığı'nın tüm işçiler için ortak bir çözüm paketi bulması noktasında beklentiler oluştu.