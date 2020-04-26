Taşeron ve 4/D'li işçi TİS maaş zammı ne kadar? Sorusu milyonlarca taşeron ve 4/D'li işçi tarafından sorulmaya devam ediyor. Bu anlamda
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin 2020 yılı Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde çok sayıda konu başlığı ele alınacak.
Bu görüşmelerde ele alınacak ilk ve en önemli başlık maaş görüşmeleri olacak.
ERTELEME DUYURUSU
Geçtiğimiz gün Resmi Gazete 'de yayımlanan duyuruda , korona nedeniyle toplu sözleşme görüşmelerinin ertelendiğine yer verildi. Bu erteleme duyurusu belediye işçilerini kapsamaktadır. Toplu sözleşmeler Temmuz ayına kadar olmayacak. Bu nedenle belediye işçilerinin toplu sözleşmeleri , korona salgınının durmasını bekleyecek.
Eğer bir 3 aylık erteleme daha olmazsa belediye işçilerinin sözleşmelerinin Ağustos ayında, diğer işçiler için ise daha önce açıklanan 31 Ekim 2020 tarihinde TİS görüşmelerinin başlaması bekleniyor.
ZAM ORANINA ENFLASYON ETKİSİ
2018 yılından bu yana YHK ile imzalanan TİS 'e bağlı olarak yılda yüzde 8 oranında maaş zammı alan işçiler, yüksek enflasyon karşısında oldukça kayıp yaşadı. Bu sorunun çözülmesi için çeşitli mecralarda seslerini duyurmaya çalışsalar da çözüm için Toplu Sözleşme görüşmeleri işaret edildi.
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada ise 2020 yılı TÜFE tahmini 9,98 olarak açıklandı. 2021 yıl sonu enflasyonu beklentisi ise 9,51 olarak açıklandı. 2022 TÜFE beklentisi ise 8,52 olarak açıklandı.
BEKLENEN ENFLASYONA GÖRE ZAM
Yeni Ekonomi Planında , eski enflasyona göre değil , yeni yılda beklenen enflasyona göre TİS görüşmelerinde zammın masaya yatırılacağına karar verilmişti. Buna göre bakacak olursak Belediye işçileri ile 4/D'li işçilere maaş zamları , 2021 için beklenen 9,51 'lik enflasyona göre hesaplanacak. 2023 maaş zammı için ise beklenen 8.52 'lik TÜFE 'ye göre bir hesaplama yapılacak.