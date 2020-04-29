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    • Ekonomi
    • 29.04.2020 20:13
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    • 29.04.2020 20:13
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Esnaf Destek Paketi" paylaşımı

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "Esnaf Destek Paketi" ile ilgili bir video paylaştı.

    Bakan Albayrak'tan Esnaf Destek Paketi paylaşımı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "Esnaf Destek Paketi" ile ilgili bir video paylaştı.





    Bakan Albayrak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Muhterem Bey'in dediği gibi geçmişte nice daha büyük badirelerin üstesinden birlik ve beraberlik ile gelmeyi başarmış bir milletiz. İnşallah bu mücadelemizde de devletimizin desteği ve gayreti, milletimizin el birliği ile tüm sorunlarımızı beraber aşacağız." ifadelerine yer verdi.

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