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    • Ekonomi
    • 29.04.2020 20:49
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    • 29.04.2020 20:49
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 29 Nisan en çok değer kaybeden hisseler

    'da endeksi, 29 Nisan'ı yüzde 0,88 değer kazancıyla 101.595,33 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    MLP Sağlık 15,16 16,30 -6,99
    Bizim Mağazaları 13,09 13,75 -4,80
    Kartonsan 448,30 470,00 -4,62
    Şok Marketler 11,55 12,10 -4,55
    Şişe Cam 4,85 5,02 -3,39
    Trakya Cam 3,27 3,38 -3,25
    Soda Sanayii 5,77 5,95 -3,03
    Pegasus 51,00 52,50 -2,86
    Anadolu Cam 4,16 4,22 -1,42
    Çemtaş 7,39 7,49 -1,34
    Bim Mağazalar 56,00 56,65 -1,15
    Reysaş GMYO 5,82 5,88 -1,02
    Alarko GMYO 13,76 13,90 -1,01
    TAV Havalimanları 17,91 18,06 -0,83
    Mavi Giyim 41,80 42,12 -0,76
    Gözde Girişim 3,98 4,01 -0,75
    Koza Madencilik 11,75 11,80 -0,42
    Ege Endüstri 558,70 561,00 -0,41
    Alkim Kimya 62,75 62,95 -0,32
    Türk Hava Yolları 10,62 10,65 -0,28

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 29 Nisan BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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