Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "Esnaf Destek Paketi" ile ilgili bir video paylaştı.





Bakan Albayrak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz.