Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.04.2020 20:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2020 20:55
    ABONE OL

    'tan "" paylaşımı

    , twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "" ile ilgili bir video paylaştı.

    Bakan Albayrak'tan Esnaf Destek Paketi paylaşımı

    , twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "" ile ilgili bir video paylaştı.


    Bakan Albayrak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Esnaf Destek Paketi" paylaşımı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri