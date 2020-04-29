Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 29 Nisan'ı yüzde 0,88 değer kazancıyla 101.595,33 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|10,21
|9,29
|9,90
|Hektaş
|13,75
|12,69
|8,35
|Net Holding
|2,04
|1,90
|7,37
|Tat Gıda
|8,32
|7,77
|7,08
|Odaş Elektrik
|1,85
|1,73
|6,94
|Aksa
|6,49
|6,17
|5,19
|Karel Elektronik
|16,90
|16,07
|5,16
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|22,20
|21,22
|4,62
|Migros Ticaret
|30,30
|29,00
|4,48
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,22
|5,00
|4,40
|Akçansa
|8,01
|7,70
|4,03
|Enerjisa Enerji
|7,41
|7,13
|3,93
|Özak GMYO
|2,72
|2,62
|3,82
|Deva Holding
|18,00
|17,34
|3,81
|Borusan Mannesmann
|9,63
|9,28
|3,77
|Ereğli Demir Çelik
|8,18
|7,92
|3,28
|Tüpraş
|88,90
|86,20
|3,13
|Anadolu Grubu Holding
|16,72
|16,23
|3,02
|Türk Traktör
|57,80
|56,15
|2,94
|İpek Doğal Enerji
|12,45
|12,11
|2,81