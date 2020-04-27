Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanacak. 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Düğün salonları, berber, kuaför salonları kafeler açılacak mı? Soruları bu toplantı sonrasında yanıtını bulabilir. Ayrıca 1 Mayıs gününün de eklenmesi ile birlikte önümüzdeki hafta 3 gün sokağa çıkma yasağının gündeme gelmesi bekleniyor. Sokağa çıkma yasağının 3 güne çıkması konusu bugün karara bağlanacak. Kabinede, okullarda 30 Nisan'da sona erecek olan uzaktan eğitime devam sürecinin uzatılması içi açıklama yapılması bekleniyor.
Yasaklarda esneme
Her bakanlık koronavirüs ile mücadelede yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönem hazırlıkları kapsamında bilgi verecek. Bu çerçevede "Normalleşmenin aşamaları" ve normalleşme sonrası atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak. Özellikle tarım ve turizm sektöründe atılacak adımlar değerlendirilecek. Turizmde yaz aylarına yaklaşılması nedeniyle otellerde alınacak önlemler, uçuşların başlaması gibi tüm detaylar toplantıda değerlendirilecek. Özellikle bayram sonrasında restoran ve kafelerin gerekli önlemlerin alınarak belli şartlarda açılması konuları da toplantıda ele alınacak. 20 yaş altına ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için belli saat aralıklarında sokağa çıkma izin verilmesi talep ediliyor.
21 Mart'ta başlamıştı
Türkiye'de ilk korona vakası 10 Mart 2020 günü görüldü ve ilk vakanın 11 gün sonrasında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. 44 gündür uygulanan sokağa çıkma yasağı için İçişleri Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Türkiye Gazetesi 'nden Yücel Kayaoğlu 'nun kaleme aldığı yazısında , sokağa çıkma yasağının bazı günler için kaldırılmasının planlandığı bildirildi. Yapılan düzenlemede 65 yaş üstü vatandaşların bazı günlerin belirli saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verileceği bildirildi.
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Hürriyet'in haberine göre kabinede normalleşme döneminde kademe kademe hayata geçirilecek 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin yanı sıra 16 bakanlığın hazırladığı normalleşme eylem planları tüm yönleriyle değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgındaki son durumla ilgili bilgileri paylaşacağı toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 4 günlük sokağa çıkma yasağının sokaktaki yansımaları ve tedbirlere uyum konusunda 31 şehirden gelen istatistiklerle ilgili brifing verecek.
Hangi illerde yasak uygulanıyor?
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak'ta 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
AVM'ler kademeli açılacak!
Kabinede ele alınacak planlamaya göre vaka sayılarının az olduğu küçük şehirlerde AVM'lerin ve restoranların kademeli olarak açılması öngörülüyor. Kurban Bayramı'na kadar geçecek iki aylık dönemdeki sahadaki duruma göre normalleşmenin eğitim, ulaştırma, sağlık alanında kademeli olarak genişletilmesi ve virüs öncesindeki döneme dönülmesi planları da kabinenin gündemi arasında olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da mayıs ayı sonundan başlayarak normalleşmesi planlanan turizm sezonunda otellerde uygulanacak kurallar, açık büfenin sonlandırılması, odaların belli süre boş bırakılması, tesislerdeki yeni hijyen kriterleri ve hazırlıkları süren sertifikasyon çalışmalarıyla ilgili Erdoğan'a brifing verecek.
Uzaktan eğitime devam
Üç aşamalı uygulanması planlanan 'normalleşme adımları' ve alınması öngörülen yeni tedbirler de kabinenin bir diğer gündem maddesi olacak. Bu kapsamda başta turizm, tarım ve sanayi olmak üzere üç kritik sektörde uygulamaya konulacak normalleşme senaryoları kabinede ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınav takvimi, sınıf geçme, mezuniyetler, uzaktan eğitimin sonuçları ve önümüzdeki dönemle ilgili hazırlıklar konusunda bilgi verecek. Tedbirler kapsamında 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim kararı alınan okullarda bu sürecin uzatılması da konuşulacak. İlk, orta ve liselerde uzaktan eğitime devama kesin gözüyle bakılıyor.