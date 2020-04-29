Mükellefler, 2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar elektronik ortamda gönderecek. 31 Mart'a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 30 Nisan'a uzatılmıştı.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden 7 gün 24 saat düzenleyebiliyor.

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödeniyor. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte yarın gün sonuna, ikinci taksitin 4 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.