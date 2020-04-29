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    • Ekonomi
    • 30.04.2020 10:55
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    • 30.04.2020 10:55
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    İŞKUR işçi alımı iş ilanları... İŞKUR vasıfsız işçi, barmen, temizlik işçisi personel alım başvuru şartları nedir?

    İstihdama yönelik yapılan İŞKUR duyurularında, her ilden toplamda 10 bin daimi işçi alımı yapılacağı söylendi. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılamakta olup, işçi alımı başvurularında bulunmak isteyen adayların İŞKUR'un resmi sayfasından ön kayıt olmaları gerekmektedir. Peki İŞKUR'a iş başvurusu nasıl yapılır? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine kayıt olan vatandaşlar devamlı olarak yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İŞKUR tarafından istihdama katkıda bulunmak için resmi web sitesi üzerinden iş iş ilanları yayınlanıyor.

    İŞKUR 10 bin vasıfsız işçi, barmen, temizlik işçisi alınacak!

    Yeni yayınlanan iş ilanları kapsamında onlarca sektörden yüzlerce işçi alımı yapılacak. Peki İŞKUR 10 bin vasıfsız işçi, barmen, temizlik işçisi alım başvuru şartları nedir? İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adayların başvuru yapacakları tarihler de bildirildi. İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.

    İŞKUR ÜZERİNDEN 10 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

    İŞKUR üzerinden yayımlanan en az ilköğretim mezunu 10 bin personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı. Ayrıca İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adayların başvuru yapacakları tarihler de bildirildi.

    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)77

    Aşçı76

    Beden İşçisi (İnşaat)71

    Düz Dikiş Makineci71

    Beden İşçisi (Temizlik)70

    Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler1

    Diğer İnşaat Teknisyenleri1

    Diğer Kimya Mühendisleri1

    Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları1

    Diğer Makine Teknisyenleri1

    Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları1

    Diğer Özel Sektör Genel Müdürler1

    Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları1

    Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri1

    Diğer Profesyonel, Teknik Ve İlgili Personel1

    Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Memuru)1

    Diğer Teknik Ressamlar1

    Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel1

    Dikim İşçisi (Bahçecilik)1

    Dokuma Sorumlusu1

    Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı1

    Döküm Modelcisi1

    Döner Ustası1

    Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap)1

    Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi1

    Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı1

    Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni1

    Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri1

    Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Endüstriyel Elektronik Teknikeri1

    Elementer Sigorta Temsilcisi1

    Endüstriyel Robot Programcısı1

    Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü1

    Erkek Berberi/Erkek Kuaförü1

    Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı1

    Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi1

    Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler1

    Evde Çocuk Bakım Elemanı1

    Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazları İmal İşçisi1

    Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı1

    Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim1

    Ferforje Demir Ustası1

    Finans Hizmetleri Elemanı1

    Finans Ve Borsa Hizmetleri Elemanı / Borsa Komisyoncusu1

    Finansman Yöneticisi1

    Fizik Mühendisi1

    Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim1

    Fotoğrafçı1

    Fotokopi Makinesi Satış Elemanı1

    Geçici Personel1

    Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi1

    Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel)1

    Gıda Kontrol Elemanı1

    Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni1

    Gıda Laboratuvar Elemanı1

    Gıda Teknolojisi Teknisyeni1

    Görsel Programlama Elemanı1

    Grafik Desen Çizimi Elemanı1

    Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri1

    Greyder Operatörü1

    Gümüş Kaynakçısı (Elle)1

    Güvenlik Müdürü1

    Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı1

    Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı1

    Hayvan Yetiştiricisi1

    Hemodiyaliz Hemşiresi1

    Isıl İşlem İşçisi1

    Isıl İşlem Teknisyeni1

    İç Giyim Satış Elemanı1

    İç Kontrolör Yardımcısı1

    İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar1

    İdari Büro Görevlisi1

    İdari İşler Müdürü1

    İdari İşler Şefi1

    İdari İşler Uzmanı1

    İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı)1

    İlan Rezervasyon Elemanı (Gazete)1

    İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri1

    İlköğretim Matematik Öğretmeni1

    İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal)1

    İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı1

    İnsan Kaynakları Şefi1

    İnşaat Boyacısı/Boyacı1

    İnşaat Teknolojisi Teknisyeni1

    İstatistik Büro Elemanı1

    İş Analisti1

    İş Geliştirme Uzmanı1

    İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı1

    İş Makineleri Teknisyeni1

    İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat)1

    İşe Alım Personeli1

    İşe Alım Uzmanı1

    İşletme Elektrik Bakım Ustası1

    İşletmeci1

    Jeneratör Tamircisi1

    Jeofizik Mühendisi1

    Jeoloji Mühendisi1

    Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü1

    Kahvaltı Hazırlama Elemanı1

    Kahvaltı Şefi1

    Kalibrasyoncu1

    Kameraman1

    Kapı Montaj İşçisi1

    Kapı/Kantar Görevlisi1

    Kaptan (Uzakyol)1

    Kasa Sorumlusu/Şefi1

    Katrak Makinesi Operatörü (Mermer)1

    Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü1

    Kaynak Teknikeri1

    Kaynak Teknisyeni1

    Kebap Ustası1

    Kimya Laboratuvarı Görevlisi1

    Kimya Teknisyeni1

    Klinik Destek Elemanı (Hastane)1

    Koordinatör-İş Hizmetleri, Temizleme, Kişisel Bakım1

    Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle)1

    Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı1

    Köpek Eğitmeni1

    Köpek Yetiştiricisi1

    Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü1

    Kuaförlük Ve Güzellik Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim1

    Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme1

    Kümes Bakım İşçisi1

    Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar)1

    Lastik-Cant Montaj İşçisi1

    Liman işçisi1

    Lojistik Operasyon Elemanı1

    Lojistik Operasyon Sorumlusu1

    Lojistik Uzmanı1

    Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı1

    Maliyet Kontrol Koordinatörü1

    Marka İletişimi Meslek Elemanı1

    Market Müdürü1

    Mekatronik Mühendisi1

    Mermerit Döküm İşçisi1

    Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü1

    Metal İşleri Teknisyeni1

    Metal Kaplamacı1

    Metal Kesme Operatörü1

    Metal Pres Makinesi Operatörü1

    Metal Teknolojisi Teknisyeni1

    Minibüs Şoförü1

    Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer)1

    Misafir İlişkileri Müdürü (Guest Relations Officer)1

    Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief)1

    Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç)1

    Mobilya Paketleme İşçisi1

    Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi1

    Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası1

    Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri1

    Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni1

    Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi1

    Motosiklet Bakım Onarımcısı1

    Muhasebe ve Finansman Müdürü1

    Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Meslek Elemanı1

    Muhasebe Yetkilisi1

    Murakıp (Muhasebe İşleri)1

    Mutfak Şefi1

    Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi1

    Numune Alma Elemanı1

    Ocakçı (Eritici)1

    Operasyon Elemanı (Turizm)1

    Orman İşçisi1

    Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı1

    Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı1

    Oto Lpg Bakım Ve Onarımcısı1

    Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina)1

    Otobüs Kaptanı (Şoförü)1

    Otomasyon Sistemleri Programcısı1

    Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası1

    Oyun Parkı Görevlisi1

    Öğütme Tesisi Operatörü-Madencilik1

    Ön Büro Şefi (Otel)1

    Örme Şefi1

    Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı1

    Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı1

    Paket Teslim Elemanı1

    Pazarlama Müdürü1

    Perfüzyonist1

    Peyzaj Teknikeri1

    Pide Ustası1

    Planlama Şefi1

    Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği)1

    Plastik Kaynakçı1

    Portföy Elemanı (banka)1

    Posta Hizmetleri Meslek Elemanı1

    Proje Müdürü1

    Proje Yazma Elemanı1

    Psikolojik Danışman1

    RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı)1

    Rezervasyon Elemanı1

    Sabit Kompresör Operatörü1

    Sac ve Metal Mobilyacı1

    Sağlık Teknikeri (Evde Hasta Bakımı)1

    Sanayi Makinecisi1

    Sanforcu1

    Satış Müdürü1

    Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler)1

    Satış Sonrası Hizmet Personeli1

    Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf1

    Servis Şoförü (Okul)1

    Seslendirme Çevirmeni1

    Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı1

    Sıcak Mutfak Aşçısı1

    Sıvacı1

    Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü1

    Son Ütücü1

    Sondaj İşçisi1

    Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı1

    Sözleşme Yöneticisi1

    Sözleşmeli Personel1

    Stajyer (Öğrenci)1

    Sterilizasyon Görevlisi1

    Su kanalı işçisi1

    Su Ürünleri İşlemecisi1

    Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi1

    Süt Ve Ürünleri Teknikeri1

    Şardon Makinesi Operatörü1

    Taksi Şoförü1

    Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı1

    Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi1

    Tele-Satış Elemanı1

    Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü1

    Tercüman (Arapça)1

    Tercüman (İngilizce)1

    Tıbbi Laboratuar Teknikeri1

    Ticaret Ve Yönetim Meslek Elemanı1

    Trafo Bobin Sarma İşçisi1

    Traktör Bakım Onarımcısı1

    Traktör Şoförü1

    Transfer Elemanı-Turizm1

    Turizm Danışma Elemanı1

    Tüketici Hizmetleri Elemanı1

    Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti1

    Uzakyol Birinci Zabiti1

    Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti1

    Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)1

    Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)1

    Üretim Şefi1

    Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri1

    Vardiya Amiri(Maden)1

    Vasıta Sürücüsü1

    Vestiyer elemanı1

    Web Programcısı1

    Web Sitesi Yöneticisi1

    X-Ray Operatörü (Güvenlik)1

    Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü1

    Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü1

    Yatırım Uzmanı1

    Yer Hostesi1

    Yönetici (İş Hizmetleri)1

    Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri1

    Yönetici-Gayrimenkul İşleri1

    Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler1

    Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü1

    Yüzey Boyama Elemanı1

    Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü1

    Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç)1

    Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma)1

    Ziraat Mühendisi (Zootekni)1

    Ziraat Teknikeri1

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    Kayıt

    İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.

    Kayıt Koşulları

    İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

    Engelli Kaydı

    Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerin, engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40'ından yoksun olduklarını, 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen yetkili sağlık kuruluşlarının birinden alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir.

    İnternet üzerinden engelli olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin sağlık kurulu raporunu İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan engelliler normal statüde işlem görecektir. Raporlarında herhangi bir işte çalışamaz bilgisi olanların engelli kaydı alınmayacaktır. Süreli raporlarda da rapor tarihi dikkate alınarak engellilik derecesinin kalktığı tarihten itibaren iş arayan kaydı sistem tarafından otomatik olarak normale dönüştürülecek, engelliliğinin devam ettiğine dair yeni bir rapor getirilmesi halinde engelli kaydı bu rapor doğrultusunda güncellenecektir.

    Eski Hükümlü Kaydı

    Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, (kamupersoneli.net) koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler, eski hükümlü sayılacak olup ilgili mevzuat hükümlerinden yararlanacaktır. İnternet üzerinden eski hükümlü olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan eski hükümlüler normal statüde işlem görecektir.

    Öncelikli Gönderme Hakkına Sahip Olanların Kayıt İşlemleri

    Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine öncelikli olarak müracaat edecek olanlar, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan öncelikliler normal statüde işlem görecektir.

    Kayıtların Geçerlilik Süresi ve İşlemden Kaldırılması

    Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. (Kamupersoneli.net)Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.

    İŞKUR

    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.
    Haberler Ekonomi İŞKUR işçi alımı iş ilanları... İŞKUR vasıfsız işçi, barmen, temizlik işçisi personel alım başvuru şartları nedir?
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