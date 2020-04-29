Kurum dışı işçi alımı başvuru işlemi için vatandaşların araştırması devam ediyor. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor.
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
İŞÇİ ALIMI YAPAN BELEDİYELER ve KAMU KURULUŞLARI
İŞKUR ilan sayfasına erişim sağlamak için TIKLAYINIZ
Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020
Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.04.2020
TÜBİTAK BİLGEM BTE 05.05.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 19.05.2020
Afyonkarahisar Ahmetpaşa Dinlenme Tesisleri Gıda San Ltd. Şti. 29.04.2020
Bursa Orhaneli Tur. İnş.Tek.Lok. Bilg. San. Tic. Ltd. Şti. 29.04.2020
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV İşl. A.Ş. 31.07.2020
Çanakkale Bayramiç Beld. Pers. Ltd. Şti. 29.04.2020
İzmir Ödemiş Beld. Pers. Ltd. Şti. 29.04.2020
Isparta Keçiborlu Beld. Per. Hiz. Ltd. Şti. 30.04.2020
Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 29.04.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 29.04.2020
Kayseri Sarıoğlan Beld. Pers. Ltd. Şti. 01.05.2020
Eskişehir Tepebaşı Tur. Sağ. İnş. San. Tic. A.Ş. 29.04.2020
Ankara TÜBİTAK Bilgem Pers. Alımı 18.05.2020
Bursa Kesbeltaş Tic. A.Ş. 01.05.2020
Erzurum Karaçoban Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.05.2020
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.04.2020
Konya Taşkent SYDV 30.04.2020
Tunceli Çemişgezek Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 04.05.2020
Trabzon Dernekpazarı SYDV Pers. Alımı 01.05.2020
Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 30.04.2020
Çorum Sunbeton İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 29.04.2020
Yozgat Sulama Taah. Eğt. Turz. Gıda Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. 29.04.2020
Ordu ORBEL A.Ş. 29.04.2020
Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.05.2020
İzmir İZENERJİ İns. Kayn. Bak. Onar. Ener. Güv. San. Tic. A.Ş. 05.05.2020
Sivas Gürün SYDV 29.04.2020
Aydın Efebel Pers. Hizm. İnş. Tem. Spor Gıda Jeot. San. Tic. Ltd Şti. 29.04.2020
Aydın İncirbel Akar. Tur. Gal. Gıda Taş. İnsan Kay. Eğt. Hizm. Yen.r En. San. Tic.Ltd.Şti. 02.05.2020
Erzincan Kemaliye Beld. Pers. Ltd. Şti. 02.05.2020
Çanakkale Kentsel Hiz. .Müh.. Müt. San. A.Ş. 06.05.2020
Mersin Yenişehir İşl. İnş. San. Tic. A.Ş. 29.04.2020
Eskişehir Alpubel Enj.Ürt.Tar.Hay.Ulş.Tic. A.Ş. 02.05.2020
Ordu Çaybel Danış. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. Beden İşçisi ilanı 04.05.2020
Ordu Çaybel Danış. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. Temizlik işçisi ilanı 04.05.2020
Çorum Oğuzlar Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 30.04.2020
Zonguldak Filyos Beld. Pers. Ltd. Şti. 08.05.2020
Bayburt Arpalı Beld. Pers. Ltd. Şti. 30.04.2020
Yozgat Yenifakılı Beld. İktisadi İşl. Pers. Alımı 30.04.2020